10 уроков, которые вы усвоите, если покинете зону комфорта - ФОТО

"Будьте готовы к тому, что, хотите вы этого или нет, но вам придется покидать зону вашего комфорта, рисковать. Поездка не обещает быть столь комфортной, как если бы вы просто сели, закинув ногу на ногу, но могу заверить, что будет интересно", -

Эдвард Уитакер-младший ( Edward Whitacre, Jr.)

Подходили ли вы к аккуратно окрашенному заборчику вашей зоны комфорта? Флиртовали ли с нею - манящей и, в то же время, мучительной перспективой выйти за границы своего теплого болотца?

Надеемся, что когда вы дочитаете эту статью до конца, то уже сможете сделать первый шаг за калитку. Не исключено, что для вас этот шаг станет настоящим прыжком. И это прекрасно!

Lady.Day.Az со ссылкой на Cluber.com.ua представляет 10 вещей, которые вы узнаете, если выйдете из зоны комфорта.

1. Каким чудесным может быть флирт.

Ведь вы можете прожить всю жизнь и так и не узнать, насколько вы можете быть привлекательными для других людей, насколько прекрасными в их глазах. Почему? А потому что прячетесь в тенечке своей зоны комфорта, не позволяя другим узнать вас поближе.

Большинство из нас в ежедневной жизни склонны прятаться от контактов и взаимодействия с другими людьми в своих "защитных пузырях", выглядывая оттуда только в случае крайней необходимости. Только зачем мы прячемся, от кого защищаемся?

Мы боимся, что кто-то сделает нам больно или оскорбит наши чувства? Или боимся, что придется что-то менять или меняться самим?

Настоящая искра интереса между людьми - не такой уж частый подарок судьбы. Не пропускайте возможности сблизиться с кем-то, позвольте себе узнать других людей, позвольте им открыть вас для себя.

2. Возможно точка, где вы пребываете сейчас, это не то место, где вы сможете расти.

А что если самое подходящее место для этого - Австралия? Или Япония? Или Нигерия? Ирландия? Этот мир придуман для того, чтобы мы открывали его для себя. А вовсе не для того, чтобы мы приросли к ограниченному участку земли, как грибы, не выглядывая дальше соседнего пенька.

Чем дальше вы сможете пройти - тем больше узнаете о мире и о себе. Но для этого надо выйти из зоны комфорта - это основное условие.

3.Ваши кости сделаны не из железа, но вы намного сильнее, чем думаете.

У всех нас есть своего рода "компас" предотвращения рисков. Благодаря ему мы не плывем прямо на скалы, избегаем эмоциональных потрясений, не бросаемся в океан не глядя.

Но в то же время человек, по своей природе, чрезвычайно любопытен. Нам ужасно хочется знать, что будет, если... Что произойдет, если мы взберемся на эту гору? Получим ли ответ на свой вопрос? А если упадем - сломаемся или пойдем дальше?

Вы не сломаетесь. Более того, есть такая штука: если вы упадете и покатитесь, но приоткроете глаза, то с удивлением обнаружите, что чувствуете себя так, будто летите.

4. Вы совершенно напрасно не верите людям, они намного лучше.

Когда вы прячетесь в зоне комфорта, то устанавливаете сами себе ограничения, да еще и потом обижаетесь, что вас никто не ценит и не замечает.

Но стоит сделать один маленький шажочек за пределы зоны комфорта, позволить себе раскрыться, и вы будете удивлены, что вас и любят, и ценят, и обожают.

Что касается ваших собственных достижений - они есть и будут, надо только хорошенько отполировать их после скучной и тусклой зоны комфорта!

5. Когда человек получает шанс стать великолепным, он становится великолепным.

Когда речь заходит о том, чтобы попросить кого-то о помощи, многие из нас мгновенно превращаются в героя "Властелина колец" Голлума. Мы в ужасе и панике восклицаем: "Ненавижу это!"

Мы предпочтем сидеть в своей зоне комфорта, упиваясь страданиями и слезами, чем позволим себе доверять миру, поверив в то, что он может быть гостеприимным и доброжелательным.

Правда состоит в том, что каждый божий день во всем мире незнакомые люди помогают другим незнакомым людям самыми невероятными способами (материально, морально, духовно, даже просто сочувствуя).

Мы с вами все попадаем под это определение - "незнакомцы". Мы все незнакомцы друг для друга в этом мире. Целая армия незнакомцев. И наша помощь друг другу - это невероятно мощный ресурс.

Но если вы предпочитаете никому не доверять и ненавидеть авансом всех и вся, то лишаете людей возможности проявить свою способность помогать другим. Вы также лишаете возможности себя проявить свои лучшие качества.

6. Ошибаться - не страшно, разве что вы делаете это преднамеренно.

Некоторые люди предпочитают не высовываться из своей норки, чтобы не ошибиться в чем-то или ком-то.

Это может касаться самых разных зон нашей жизни: спорта, политики, социальной активности... можно перечислять до утра. Но суть одна: вы себя запираете в своего рода Эхо-камере.

В этой Эхо-камере мы улавливаем только отголоски всего, что происходит извне. Мы так боимся дискомфорта, разочарований, что лишаем себя радости узнать, что же происходит за пределами нашей камеры. Мы лишаем себя жизни...

7. Любовь не сидит и не ждет, пока мы ее найдем. До нее следует дорасти.

Любовь требует многого. Она не терпит стагнации, скуки и пассивности. Она требует энергии и активности побольше, чем на военных учениях морских котиков.

Это значит, что намного легче утирать заплаканные глаза и красный нос, страдая от того, что вокруг вас нет достойной кандидатуры, что вас никто не полюбит, что вы всегда будете непонятыми и одинокими.

Комфорт порождает не что иное, как дискомфорт. Мы сидим в своих зонах комфорта, мы отбиваемся от любых попыток вытащить нас оттуда, мы не впускаем к себе никого.

А ведь там, за нашими "защитными пузырьками", - сияние луны и восход солнца. Это как с флиртом: вы никогда не узнаете, насколько великолепен кто-то, пока не дадите ему шанс проявить себя. И никто не узнает вас, пока вы не подарите такой же шанс себе - такому "непонятому и страдающему".

Любовь требует активного участия. Она нуждается в проблемах, их решениях, нашем мужестве и готовности понимать и рисковать. В конечном счете любовь должна вытянуть вас из зоны комфорта, а не затягивать туда еще и вашего партнера.

8. Счастье - это не покой и не застой.

Счастье никогда не приходит в зону комфорта. Счастье требует вашего непосредственного участия. Оно настигает нас, где мы никогда не были, когда мы видим то, что никогда не видели, когда испытываем то, чего никогда раньше не знали. В тот момент, кода мы его не ждем. Когда мы увлечены и стремимся вперед.

Если вы этого не поняли еще до сих пор, то повторюсь: зона комфорта - это самое неправильное место на земле. Самое дискомфортное и скучное. Это место, куда крайне редко заглядывает счастье.

Согласитесь, что счастье и комфорт - это не одно и то же. А очень часто - наоборот.

9. Жизнь прекрасна.

Чем ближе вы подходите к краю своей зоны комфорта - тем больше света и радости врывается в вашу жизнь. Да, вне вашей зоны есть и лживые политики, и тупые ток-шоу, и самые мерзкие и гадкие вещи, присущие человечеству, но ведь не это определяет наш мир.

И вы очень скоро это увидите, если выйдете из зоны комфорта. По одной простой причине: потому что ваш мир расширится, он станет больше, он станет красочнее и радостнее.

Снимите с себя очки предвзятости, которые нацепили в своей теплой скучной норке. Там серые стекла. Там скучна оправа. Там однообразная и монотонная жизнь. Снимите и посмотрите вокруг: "Жизнь прекрасна!"

10. Вызовы - это нормально, проблемы - это даже хорошо.

Наше сердце - это мускул. Наш мозг - это мускул. Наше тело - это комплекс мускулов. Скажем больше: скоро вы узнаете, что наши души - это тоже мускулы.

Но вы не узнаете этого и не усвоите урок, пока не бросите вызов сами себе.

Мышцы нужно регулярно тренировать, в противном случае они атрофируются. Как понимаете, в зоне комфорта это просто невозможно. Только вырвавшись из нее, вы сможете тренировать свое сердце и душу.

Только подходя к краю зоны комфорта, только делая первый шаг и выходя из нее, мы начинаем жить полной жизнью.

Не прячьтесь за толстыми стенами своих зон комфорта. Они вас не защитят. Все, что они сделают с вами - это атрофируют ваши чувства, желания и мечты. Вы будете спокойно и скучно проживать свою спокойную и скучную жизнь, так и не узнав, что все могло быть совершенно иначе.

Вы не сломаны. Вам не нужны стены и защитные рвы. Вы можете убежать и открыть целый мир.

Сделайте его - этот первый шаг из зоны комфорта. Потом еще один и еще один. От горизонта к горизонту. Потому что истинный комфорт в жизни - это чувствовать, что ты живешь по-настоящему.