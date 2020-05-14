Как добиваться целей, поменяв образ мыслей?

Что такое аффирмации

Аффирмации - это особым образом составленные фразы, регулярное повторение которых настраивает подсознание на новые цели. Несмотря на флер эзотерики, аффирмации являются довольно эффективным упражнением для саморазвития, поэтому их часто используют психологи в своей практике. Утверждение способно запрограммировать разум на веру в заявленную концепцию, потому что разум не знает разницы между тем, что является реальным, и тем, что кажется фантазией. Когда вы смотрите фильм и начинаете смеяться или плакать, ваш разум сопереживает персонажам на экране, хотя это всего лишь голливудские трюки. Существуют как положительные, так и отрицательные типы утверждений. Например, негативные высказывания из детства могут оставаться с нами в сознательном или бессознательном уме, который мы затем укрепляем на протяжении всей своей жизни. Такие установки могут стать серьезным препятствием на пути к успеху, внутреннему балансу и гармонии. Позитивные утверждения, сказанные с уверенностью, напротив, помогают людям внести существенные положительные изменения в свою жизнь.

Как строить аффирмацию

Самое важное в создании аффирмации - правильно сформулировать слова. Новичкам может быть сложно построить сильную фразу, избежать возможных ошибок и решительно повторять свою цель. Есть несколько правил, которых нужно придерживаться.

Аффирмация не должна содержать в себе отрицания и негатива. Если вы настроены найти достойного партнера, то повторяйте "У меня надежный и благородный мужчина", а не "Я больше не встречаюсь с плохими парнями". Фраза должна произноситься в настоящем времени, мысль должна обрести черты реальности. Аффирмации должны быть четкими. Не стоит использовать сложные или двусмысленные конструкции. Никаких полумер. Выбирайте самый лучший для себя вариант. Если мечтаете об автомобиле, загадывайте кабриолет, а не минивэн. Только личные аффирмации. Не получится разрешить проблемы близкого вам человека путем аффирмаций, но вы можете показать на своем примере, что это работает.

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