Как оформить рабочее место дома?

Из-за карантина и перехода на удаленную работу решать рабочие вопросы приходится прямо из дома, и несмотря на то, что велик соблазн пролежать весь день в постели с ноутбуком или планшетом, мы все же советуем создать отдельную рабочую зону - пусть и небольшую, где вы сможете комфортно и продуктивно заняться делами.

В этом материале вы найдете 20 вдохновляющих идей, как создать импровизированный рабочий кабинет у себя дома.

Сделайте ставку на минимализм

Рабочий стол у стены (или у подоконника) - всегда беспроигрышная идея. Еще лучше, когда рядом или прямо сверху установлены стеллажи для книг. Разложите книги аккуратно по полкам или уберите в ящик бюро - на рабочем столе должна остаться лишь пара-тройка предметов, включая ваш компьютер, блокнот или записную книжку. Аккуратное и организованное пространство, где безраздельно царит порядок, поможет вам настроиться на продуктивную работу.

Оптимизируйте пространство

Если в квартире мало места, дайте волю своей фантазии и постарайтесь использовать квадратные метры по максимуму. Так, альтернативой массивному рабочему столу может служить, например, конструкция, изображенная на фотографии ниже: это одновременно и рабочий стол, и полки.

Другой вариант - расположить у стены совсем небольшой стол-консоль и поставить к нему стул. Чем не рабочее место?

Впрочем, многие выбирают наиболее легкий путь и устраивают домашний офис на кухне.

Используйте растения

Если у вас много комнатных растений, предлагаем переместить их с подоконников к рабочему столу. Расставьте горшки по полкам или подвесьте с помощью макраме цветочные кашпо. Растения помогут вам почувствовать себя ближе к природе и поднимут настроение.

Добавьте красок

Если рабочее пространство в нейтральной черно-белой гамме кажется вам слишком скучным, добавьте в него красок. Можете использовать яркую мебель, сделать акцентную стену или развесить красочные картины.

При этом не обязательно использовать вибрирующие цвета - не менее жизнерадостно (но при этом более спокойно) будут смотреться приглушенные пастельные оттенки.

Glamour.ru

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