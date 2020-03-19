5 советов, как работать из дома

Карантин - одна из самых обсуждаемых тем за последние дни. Кто-то воспринимает его с радостью, предвкушая возможность отдохнуть от офиса и коллег, а кто-то, напротив, впадает в хандру при мысли об организации домашнего офиса. Так или иначе, все эти меры направлены на сохранение нашего же здоровья, поэтому, вместо того чтобы скучать и апатично передвигаться из комнаты в комнаты, стоит увидеть в карантине положительные стороны и попробовать себя в качестве удаленного работника. Чтобы работа из дома была такой же продуктивной, как и из офисного пространства, соблюдайте простые правила.

1. Не включайте телевизор. Если вы хотите использовать его только в качестве фона, поверьте - это самообман. Раздражающие звуки будут отвлекать вас от работы или же настолько завладеют вниманием, что оторваться будет уже невозможно. Посмотрите утренние новости, если это ваш ежедневный ритуал, и уберите пульт подальше, пока не закончите все важные дела.

2. Оденьтесь. Необязательно надевать костюм, строгую юбку-карандаш и белую блузку - дома можно отдохнуть от строгого дресс-кода, но сильно расслабляться не стоит. Выберите удобный трикотажный костюм или свитер и джинсы - так вы не только настроитесь на работу, но и будете готовы к внезапной видеоконференции с коллегами.

3. Закупите еду. Чтобы избежать ежедневных прогулок до супермаркета, стоит запастись едой на несколько дней. И речь не только о продуктах первой необходимости. Если вы работаете из дома, создайте себе офисную обстановку: купите вкусный кофе и снеки, которыми вы привыкли перекусывать на работе. Это избавит вас от необходимости мучительно придумывать блюда и тратить много времени на готовку среди трудового дня.

4. Не выходите из графика. Дома существует огромный соблазн отвлечься на целый список домашних дел, которые обычно не входят в ваше ежедневное расписание. К ним относятся стирка, готовка и уборка. Помните, что это все отнимает время (и силы!) от ваших рабочих часов. В этот же список входят тренировки дома - время, которое вы потратите на выполнение упражнений, душ и обед после тренировки, явно превысит ваш обеденный перерыв. Оставьте все домашние дела на вечер, когда официально ваш рабочий день будет окончен.

5. Оборудуйте рабочее место. Работать из кровати - это зачастую непозволительная, но возможная в условиях карантина роскошь. Тем не менее вы должны быть готовы принять звонок от коллег в рабочей обстановке. Положите на стол необходимые документы, книги, ручки и блокноты - мотивации работать в приятной собранной атмосфере будет гораздо больше, чем в хаосе из одеял и подушек.

Вazaar.ru

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