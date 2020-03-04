8 признаков неуверенности в себе, которые означают, что вы становитесь успешными

1. Не все любят вас или вашу работу

Если исключить ситуацию, когда вы осознанно ведете себя настолько злобно, что от вас отворачиваются все окружающие, присутствие в вашей жизни некоторых людей, которые вас не любят, является отличным признаком личностного развития. Это означает, что вы четко осознаете, кем вы являетесь, делаете однозначные заявление о своей работе и не готовы идти на компромисс с тем, кто вы есть, чтобы успокоить людей рядом.

Не говоря уже о том, что, когда люди завидуют чужому успеху, они часто пытаются определить причины, по которым им не удалось достичь подобных успехов. Пусть такая обратная связь будет признаком того, что вы действительно начинаете влиять на людей так, как никогда раньше.

2. Вы становитесь перфекционистом

Если вы начали по-настоящему разбираться в том, что собой представляет ваша работа и вы сами, это означает, что ваше понимание и видение становится все яснее и яснее. Это значит, что вы готовы приложить дополнительные усилия для создания чего-то экстраординарного, а не просто "достаточно хорошего".

Попытка быть перфекционистом во всех вопросах своей жизни - это путь к вечному стрессу. Но старание добиться лучшего результата в работе позволит вам стать настоящим мастером.

3. Вы учитесь отпускать "неправильные" ситуации

Вы учитесь тому, как ошибаться, как начинать все сначала, когда что-то идет не так, и как принимать то, что вы не можете изменить. Невозможно по-настоящему реализовать свой потенциал, не испытав некоторых неудач и не столкнувшись с препятствиями на пути.

Ваша способность идентифицировать их - а затем отпускать - коррелирует с вашим общим успехом. Вы сосредоточены на своей конечной цели, не заботясь о том, чтобы все шло именно так, как вы ожидали изначально.

4. Вы не знаете, что ждет вас в будущем

Это, пожалуй, самый нелогичный признак успеха, но самый распространенный. Когда вы действительно реализуете свой потенциал и начинаете следовать за своими мечтами, соображения безопасности для вас теряют прежнюю значимость. Вы перестаете зацикливаться на конце года, забываете о своем пятилетнем плане и остальных подобных вещах.

Реальность такова, что люди цепляются за идеи, которые заставляют их чувствовать себя в безопасности. Но вы не можете знать, что будете делать в будущем: жизнь меняется слишком часто, и всегда стоит оставлять пространство, чтобы изменить свое мнение, попробовать что-то новое или выбрать для себя судьбу более значимую, чем можете себе представить прямо сейчас.

5. Вы сталкиваетесь с ограничивающими страхами

Вам кажется, что, поскольку вы делаете то, что "любите", то должны быть наполнены радостью и вдохновением. Но в итоге обнаруживаете, что те ограничения, убеждения, страхи и идеи, которые когда-то парализовали вас, "танцуют" в вашей голове с еще большей силой.

На самом деле, если в вашей жизни есть что-то мощное и невероятное, вы можете бояться, что недостаточно хороши для этого, вы можете бояться неудачи. Раньше вы только наблюдали за страхами, которые оставались скрытыми, а теперь у вас появилась возможность пережить их... и отпустить.

6. Вы должны отпустить ту жизнь, которой когда-то хотели жить

Многие люди считают, что реальность, не оправдывающая их ожиданий, - это неудача, но на самом деле это часто является признаком успеха. Жизнь не должна выглядеть именно такой, какой вы рисовали ее себе когда-то.

Если события разворачиваются именно так, как вы ожидали, значит, вы так и не позволили себе рискнуть, пуститься в авантюры, проделать какую-либо серьезную работу по поиску самого себя и того, чего вы действительно хотите. Ваша концепция "идеальной жизни" с течением времени будет развиваться и меняться; относитесь с уважением к каждой ее версии.

7. Вы изменились как личность

Когда вы оглядываетесь назад на человека, которым были всего год назад, вы удивляетесь, насколько сильно изменились как личность. Хотя основные принципы вашей индивидуальности, вероятно, будут выдерживать испытание годами, но когда измените свою жизнь, чтобы осуществить свои мечты, ваша трудовая этика, привычки, предпочтения, хобби и мышление резко поменяются.

8. Вы понимаете, что успех - это еще не все

Возможно, самый невероятный признак заключается в том, что когда вы начинаете становиться по-настоящему успешным, вы также начинаете понимать, как мало это имеет значения.

Вы начнете понимать, что это не ответ на ваши проблемы, и что вы также цените людей в своей жизни и способность наслаждаться прожитыми днями. Истинный успех - осознание того, что успех - это еще не все, что людям нужно. И знать об этом - большая честь.

Сluber.com.ua

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook