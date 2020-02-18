18 февраля 2020

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18 февраля 2020 12:00

Марион Котийяр стала новым лицом аромата Chanel №5

Знаменитая французская актриса Марион Котийяр станет главной героиней новой рекламной кампании аромата Chanel N°5 в этом году. Марион является близким другом модного Дома с самого начала своей карьеры: она часто появлялась на красных ковровых дорожках в нарядах Chanel, в том числе на премьере двух картин с ее участием - "Долгая помолвка" в 2004 и "Жизнь в розовом цвете" в 2008 году.

Актриса покорила мир своей ролью Эдит Пиаф, за которую получила премию "Оскар", "Сезар", "Золотой глобус", BAFTA за лучшую женскую роль. Международное признание дало ей возможность работать с самыми известными режиссерами: от Кристофера Нолана до Ридли Скотта и Стивена Содерберга.

Марион является настоящим воплощением подлинной французской естественной красоты и уникальности. Представители бренда искренне надеются, что актриса привнесет свою элегантность в образ культового аромата № 5.

Еlle.ru

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