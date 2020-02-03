Японское искусство экономии денег «какейбо» - Главные принципы

В 2017 году я приняла решение уволиться с должности издателя и переехать из Лондона в Японию. Прожив полгода в Токио, я удивилась, какую важность в своей ежедневной рутине японцы придают простым вещам, осознанности и постепенным изменениям.

Это отличалось от всего, что я знала ранее, и мотивировало меня сбавить темп и изменить стиль своей жизни. Особенно в том, что касалось привычки легкомысленно и импульсивно разбрасываться деньгами. Поэтому когда услышала о японском методе бюджетирования под названием "какейбо", была заинтригована и решила испытать его на себе.

"Какейбо": японское искусство экономии

Какейбо переводится с японского как "домашняя бухгалтерская книга". Этот термин был введен первой женщиной-журналистом в Японии Хани Мотоко в 1904 году. Какейбо - это простой подход к управлению своими финансовыми ресурсами.

Некоторые люди не склонны к необдуманным тратам и вполне могут довольствоваться жизнью, обходясь самыми нужными вещами. Но я никогда не относилась к их числу. Наоборот, страдала от привычки ходить по магазинам, когда мне было скучно, когда находилась в состоянии стресса или была чем-то недовольна. А еще прибегала к шопингу, если была в хорошем или праздничном настроении, зачастую выходя за пределы своих средств.

Избавиться от плохих финансовых привычек довольно непросто. Частично потому, что любовь к шопингу пускает глубокие корни в ежедневную рутину человека, когда сам факт покупки наделен стойким эмоциональным аспектом.

К счастью, за более 100 лет методика какейбо успела доказать свою эффективность в принятии более разумных финансовых решений.

Никаких технологий, только блокнот и ручка

Как и любая другая система бюджетирования, какейбо призвана помочь человеку понять свое отношение к деньгам, используя для этого записи всех входящих и исходящих финансовых потоков.

Но чем какейбо выделяется, так это отказом от любого программного обеспечения. Эта методика делает ударение на важности физической записи вещей как медитативного способа анализа и наблюдения за своими расходами.

Исследования уже не раз показывали многочисленные преимущества ручной записи. Так, она способствует положительным изменениям в жизни, мотивируя человека быть более осознанным и сосредоточиться на настоящем, при этом понимая все те причины, что побуждают его бездумно тратить деньги.

Согласно какейбо, перед покупкой каждой вещи не первой необходимости или вещей, которые вы покупаете импульсивно, необходимо задать себе следующие вопросы:

Могу ли обойтись без этой вещи?

Могу ли я позволить ее себе, исходя из моего финансового положения?

Буду ли я действительно ею пользоваться?

Есть ли у меня для нее место в доме?

Где я увидел ее впервые? В магазине, в который зашел от скуки?

Какое у меня сегодня эмоциональное состояние? Я спокойный? Нахожусь в стрессе? В праздничном настроении? У меня плохое самочувствие?

Какие чувства вызывает у меня покупка этой вещи? Счастье? Восторг? Безразличие? Как долго это чувство продержится?

Помимо того, что метод какейбо помог мне следить за моими финансами (другие использованные мною способы с этим не справились), он еще и заставил задуматься о мотивах моих покупок.

Другими словами, я, наконец, смогла побороть страх быть честной перед собой касательно своих "потребностей" и "желаний". В итоге начала принимать более быстрые, умные и взвешенные решения по расходованию средств на ту или иную вещь.

Важно отметить, что какейбо не предназначено для того, чтобы лишать человека всех радостей в жизни. Если ваше настроение что-то омрачает, то покупка цветов - довольно дешевый способ подбодрить себя.

Вместо того, чтобы требовать от человека чего-то радикального, цель какейбо состоит в изменении плохих привычек посредством осознанных и постепенных внутренних перемен.

Ниже вы можете ознакомиться с несколькими стратегиями какейбо, направленными на более осознанное расходование средств:

1) Перед совершением покупки выждите 24 часа. Это поможет понять, действительно ли вы хотите или нуждаетесь в этой вещи. Если через сутки вы по-прежнему будете о ней думать и можете позволить ее себе, тогда покупайте. Так ваше решение принесет вам еще большее чувство удовлетворения.

2) Не позволяйте распродажам соблазнить вас. Я всегда была падкой к большим распродажам. Зачастую это означало, что трачу деньги на ненужные мне вещи. Поэтому каждый раз во время распродажи спрашивайте себя о необходимости каждой из вещей, отложенных вами в корзину: купила бы я ее за полную цену?

3) Регулярно проверяйте состояние своих финансовых ресурсов. Проверка баланса поможет вам контролировать финансы, поскольку обращает внимание на то, сколько вы можете потратить. Сегодня первое, что я делаю каждое утро, это проверяю своей счет. Поначалу это кажется довольно страшной привычкой, но творит настоящие чудеса во всем, что касается снижения уровня беспокойства.

4) Расплачивайтесь наличными. Физическая передача денег делает вас более осознанными касательно ваших расходов, чем бездумное перебирание кредиток. А еще так проще следить за бюджетом. Попробуйте выделять себе определенное количество денег на неделю и придерживаться установленного лимита.

5) Положите себе в кошелек напоминания. Моей подруге пришла в голову блестящая идея приклеивать к своей кредитке стикер с напоминанием: "Тебе действительно это нужно?!". Все, что побуждает вас сделать шаг назад перед совершением покупки, способствует принятию более взвешенных решений.

6) Измените окружение, которое заставляет вас тратить деньги. Если вы замечаете, что тратите деньги сразу же после того, как получили письмо с рекламой или увидели картинку в Instagram, где кто-то влиятельный носит, к примеру, определенный бренд, лучше отпишитесь от обновлений. А если вы покупаете одежду или косметику, как только у вас появится свободная минута, попробуйте потратить это время на какое-то другое занятие вроде прогулки в парке.

Периодически я все еще балую себя разными безделушками. Это нормально и даже необходимо! Помните, суть какейбо заключается в использовании осознанности, чтобы сократить те расходы, которые приносят только временное ощущение счастья.

Акт осознанного совершения покупок и экономии средств тесно связаны между собой, а небольшие перемены, которые я осуществила в своей жизни с помощью какейбо, оказали кумулятивный эффект на баланс моего банковского счета. Но что еще важнее, теперь я принимаю более обдуманные решения и вкладываю деньги только в те вещи, которые действительно важны.

Сluber.com.ua

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