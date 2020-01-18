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18 января 2020 10:52

Больше не будет показов Жан-Поля Готье

В своем аккаунте в Твиттере легендарный дизайнер Жан-Поль Готье объявил, что покидает подиум. В очередном твите он опубликовал кокетливое видео, в котором болтает по телефону на французском языке. "Я приглашаю Вас отпраздновать мое 50-летие в моде в театре Шатле, - сказал Готье. - Это будет вечеринка со многими моими друзьями, и мы будем веселиться до самого, самого позднего вечера. Это будет мое последнее парижское шоу Готье. Ты не можешь пропустить это!" Таким образом грядущий кутюрный показ станет последним для знаменитого дизайнера.

Как сообщает Lady.Day.Az со ссылкой на Elle.ru, дизайнер добавил, что, несмотря на то, что больше не будет устраивать показы, сам бренд Jean Paul Gaultier продолжает существование. "Высокая мода продолжается. У меня есть новая концепция, я расскажу тебе о ней позже..."

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