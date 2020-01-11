Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака Зодиака

Овен

Удача идет в руки: 18.02, 21.02, 15.03, 5.07, 4.12.

Нужно быть осторожнее: 30.01, 08.04, 05.06, 07.08, 19.09, 15.10.

Овны, год начнется с желания радикальных перемен, и это в первую очередь коснется профессиональной деятельности. Мысль о том, что вас не ценят, будет подстегивать желание поменять коллектив, а то и вовсе направление, которым вы занимаетесь. Постарайтесь подходить ко всему рассудительно - скорее всего, вами управляют эмоции. Никто не ставит под сомнение вашу энергию, работоспособность и профессионализм. Так что отдохните немного и с новыми силами в бой! В марте на планерках держите язык за зубами и не спорьте с начальством, и тогда апрель вас порадует карьерными успехами. В отпуск звезды рекомендуют отправляться в начале лета, чтобы вы набрались сил на следующие полгода. Поддерживать энергию на протяжении 2020-го поможет спорт. В декабре очень вероятны большие профессиональные успехи, планируйте на этот период самые важные дела.

Телец

Удача идет в руки: 12.01, 22.03, 09.06, 17.08, 9.10, 08.12.

Нужно быть осторожнее: 19.02, 11.05, 31.07, 09.11, 15.11, 28.11.

Тельцы, карьера в новом году будет складываться крайне благоприятно при условии, что уже в январе вы быстренько включились в работу после новогодних праздников. Лучшее время для профессионального взлета наступит в июле: смело продвигайте свои идеи, внедряйте новые решения, участвуйте в переговорах. Проявите себя с лучшей стороны и тогда в декабре можете получить повышение. Шансов быть замеченными начальством будет очень много. Для отпуска лучше выбрать июнь или начало июля, чтобы не упустить все возможности. Ставьте цели и достигайте результатов!

Близнецы

Удача идет в руки: 05.02, 26.02, 17.04, 03.06, 14.08, 28.08, 05.09, 27.11, 30.11, 19.12, 25.12.

Нужно быть осторожнее: 08.03, 25.04, 30.04, 22.05, 08.07, 29.07, 24.09, 18.10, 03.11.

Близнецы, звезды рекомендуют вам быть максимально собранными, внимательными и ответственными. Перечитывайте инструкции, внимательно изучайте договоры и тщательно контролируйте все, что должны контролировать. Ошибки в начале года могут дорого обойтись, а банальное опоздание весьма неприятно сказаться на отношениях с партнерами. Октябрь и ноябрь станут идеальным периодом, если вы хотите поменять сферу деятельности или отправиться на повышение квалификации. Чтобы все успеть и все сделать максимально качественно, сконцентрируйтесь на сто процентов. Вас оценят!

Рак

Удача идет в руки: 10.01, 27.02, 03.05, 19.07, 14.08, 23.11.

Нужно быть осторожнее: 01.02, 16.04, 11.07, 08.09, 15.12.

Раки, вас в этом году могут беспокоить отношения с коллегами. Возможно, вы окажетесь не в самом дружелюбном коллективе или старая компания почему-то охладеет к вам. Постарайтесь смотреть на все философски и ни с кем не ссориться, особенно в феврале - тогда год пройдет максимально успешно. С марта по июнь займитесь профессиональным ростом. Это настолько вас увлечет, что вы забудете обо всем на свете, но все же постарайтесь в июле выделить время на отпуск. Если задумали смену работы, постарайтесь не делать этого с августа по ноябрь: вероятны разочарования. Лучше крепче держаться за то, что есть, и занять выжидательную позицию. Помните: мал золотник, да дорог!

Лев

Удача идет в руки: 07.01, 18.02, 13.03, 10.05, 30.06, 17.08, 18.11, 19.12.

Надо быть осторожнее: 08.04, 16.04, 4.06, 23.07, 10.10, 17.11.

Львы, на работе вам будет скучно до такой степени, что захочется кардинальных перемен. Бороться с днем сурка вы можете начать самыми странными способами, например, решив бросить престижную профессию и уехать медитировать на Бали. Постарайтесь до апреля удержаться от подобных решений, ведь уже скоро вы о них пожалеете. Займитесь собой и немного отдохните перед будущими свершениями, ведь уже в августе на этой же работе все завертится с новой силой. Вот тогда (если желание перемен останется) и можете осуществить задуманное. Все ваши начинания с августа по декабрь будут успешными и принесут вам счастье. Вам подвластно абсолютно все!

Дева

Удача идет в руки: 16.02, 23.04, 10.07, 28.08, 10.09, 30.11.

Надо быть осторожнее: 21.02, 10.07, 27.07, 28.09.

Девы, наступило прекрасное время для продвижения по карьерной лестнице. Если вы мечтали о новой должности или об открытии своего бизнеса, знайте - звезды вам благоволят. Не нужно стараться изо всех сил там, где ваши старания не ценят должным образом. Проявляйте себя и смело меняйте работу или отправляйтесь в свободное плавание, если не встретите признания. Январь и февраль - лучшее время для личностного роста. До июля совершенствуйте свой профессионализм и подыскивайте идеальный вариант. Цените себя - вы действительно достойны иметь все самое лучшее!

Весы

Удача идет в руки: 06.02, 26.03, 16.04, 22.06, 27.09.

Надо быть осторожнее: 03.03, 30.08, 16.11, 15.05.

Весы, ответьте на вопрос: "О каких глобальных свершениях в своем деле я мечтаю?". Настал год, когда вы сможете этого добиться. Действуйте не наскоком, а шаг за шагом, постепенно, и будьте трудолюбивыми. Удача и вознаграждение придут к вам не случайно, а как результат кропотливой работы и полной самоотдачи. Возможно, апрель, июнь и ноябрь собьют вас с пути желанием отдохнуть, но постарайтесь не расслабляться чересчур сильно и продолжайте двигаться вперед. Успех совсем рядом!

Скорпион

Удача идет в руки: 27.01, 05.02, 10.03, 22.05, 25.06, 16.09, 29.11.

Нужно быть осторожнее: 27.02, 02.04, 22.04, 20.07, 29.08, 24.09, 12.10, 22.12.

Относитесь к работе ответственно и внимательно - тогда все будет складываться идеально. Открывшиеся в январе перспективы определенно вас порадуют, так что не стоит удивляться собственной активности в феврале - лучше используйте этот период по максимуму. А вот с марта по май надо быть осторожнее и избегать перемен. Не пробуйте ничего нового - даже дело, в котором вы хорошо разбираетесь, способно преподнести неприятные сюрпризы. Так что будьте готовы к любым неожиданностям. Июль - прекрасное время для отпуска, после которого вы сможете вернуться к работе с новыми силами. Если хорошенько постараетесь, декабрь будет особенно успешным. Используйте все шансы!

Стрелец

Удача идет в руки: 23.01, 14.02, 18.03, 14.05, 17.06, 08.09, 24.11.

Надо быть осторожнее: 15.04, 26.04, 12.07, 20.07, 2.08, 21.09, 17.10.

Стрельцы, в начале года есть риск увлечься бесперспективными идеями и устремиться к миражам. Не хватайтесь за все одновременно. Ставьте конкретную цель и двигайтесь к ней, не распыляясь по мелочам. Отличный результат непременно порадует вас, если будете сосредоточены на одном деле, в котором разбираетесь лучше всего, - на него и делайте ставку. В июле, а так же с октября по декабрь у вас будет гораздо больше энергии и шансов добиться результата, чем обычно. Поэтому действуйте без промедления. Используйте свой потенциал максимально, и вы сможете заложить прочный фундамент своего успеха.

Козерог

Удача идет в руки: 12.01, 01.02, 18.05, 14.06, 24.06, 08.09, 26.11.

Надо быть осторожнее: 17.01, 02.03, 16.04, 20.07, 29.08, 19.10.

Козероги, помните, что деньги любят счет, а карьера - четкое планирование. Держите голову и рабочий стол в порядке. Ваша собранность на протяжении всего года сослужит вам хорошую службу. Активно двигайтесь к своим целям, и тогда декабрь встретите в новом статусе. Август и сентябрь одарят вас энергией, но чтобы не переусердствовать на работе и не спровоцировать ненужные конфликты излишним рвением, отправляйтесь лучше в отпуск. Звезды прекрасно понимают ваше желание достигать новых целей и быть на вершине, но рекомендуют все же двигаться к этому постепенно, шаг за шагом.

Водолей

Удача идет в руки: 5.02, 22.02, 24.05, 5.06, 30.06, 18.08, 2.09, 26.12.

Надо быть осторожнее: 17.01, 26.03, 7.04, 26.04, 27.07, 2.08, 7.10, 19.10, 31.10, 16.11.

Вас ожидает довольно непростой в профессиональном плане год. Воспринимайте сложности как вызовы, и тогда их преодоление покажется увлекательной игрой. Перемены в карьере и профессиональной деятельности коснутся в этом году всех Водолеев. Возможно, вы займетесь поисками своего предназначения и откроете для себя что-то абсолютно новое. Начало года будет очень активным и позволит улучшить финансовое положение. Весной будьте скромнее и доказывайте свой профессионализм не на словах, а на деле - тогда осенью вознаграждение не заставит себя ждать. Август же - лучший месяц для того, чтобы оставить все дела и отправиться в отпуск. Если будете все делать правильно, декабрь весьма приятно вас удивит.

Рыбы

Удача идет в руки: 15.02, 24.03, 08.05, 03.06, 18.06, 15.07, 26.08, 24.11.

Надо быть осторожнее: 02.02, 23.05, 11.06, 30.07, 10.09.

Рыбы, год подарит вам море вдохновения, что особенно кстати представителям творческих профессий. Но и те, кто занят в более обыденных сферах, также отметят, что выполняют рабочие обязанности с невиданным упоением. Постарайтесь держать в узде мечтательность и рассеянность: повезет тем, кто внимателен, усидчив и готов ко всем возможностям, которые предоставляет судьба. Особенно много их будет в марте и июле. Хорошенько поработайте в этот период, и тогда к концу года вы будете щедро вознаграждены.

Glamour.ru

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