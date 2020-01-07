3 легких способа натренировать силу воли - ФОТО

В жизни существует масса ситуаций, когда каждому из нас необходимо приложить силу воли, чтобы получить желаемое. Но что делать, если силы воли не хватает? Натренировать ее! Эти 3 способа позволят тебе без труда проснуться рано, отказаться от второго пирожного или пойти в спортзал субботним утром.

1. Расслабление

Главный враг силы воли - это стресс и напряжение. Однако, даже непродолжительное ежедневное расслабление способно пополнить резервы силы воли.

Что делать: чтобы снизить уровень напряжения, выполняй такое просто упражнение регулярно: ляг на спину (займи любое другое комфортное положение), закрой глаза и начинай глубоко дышать. Почувствуй, как грудная клетка расширяется и сужается. Если ты будешь ощущать напряжение в какой-то части своего тела - то специально напряги её, а потом - расслабь. Проведи в таком положении около 10 минут.

2. Сон

Если человек тратит на сон меньше 6 часов - то он точно не знает, что такое сила воли. Хроническое недосыпание (даже одна бессонная ночь) не позволяет активно сопротивляться импульсивным желаниям и всевозможным искушениям, а все потому, что организм начинает плохо усваивать глюкозу, главный источник энергии.

Что делать: чтобы восстановить силу воли, необходимо просто отоспаться на выходных или в начале рабочей недели. Кроме этого, можно подремать в течение дня.

3. Физические нагрузки

Сидячий и малоподвижный образ жизни не только повышает риск преждевременной смерти, но и негативно влияет на силу воли. Чтобы развить свои волевые качества - больше двигайся!

Что делать: если тебе необходимо пополнить запасы силы воли, сконцентрироваться, уменьшить стресс и улучшить настроение - то займись физическими нагрузками на свежем воздухе. Это может быть обычная прогулка, работа в саду или пробежка.

Еdinstvennaya.ua

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