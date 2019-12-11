Как избавиться от слов-паразитов? - 3 простых способа

Все слова, которые произносит человек, имеют свою энергетику и силу. Поэтому очень важно следить за чистотой своей речи и избавляться от слов-паразитов. Представляем три способа очистить свою речь от ненужных и даже опасных слов.

Среди самых распространенных слов-паразитов такие:

тупик

головная боль

хуже уже некуда

вечная проблема

выхода нет

геморрой

беда

горе

сил никаких нет и подобные.

Подумайте о том, как часто вы произносите эти слова под влиянием тех или иных эмоций, и знайте, что все они несут в себе большую энергетическую ценность.

Стоит отметить, что в психологии даже есть отдельный раздел, который занимается психологическим аспектом речи и слов. А все потому, что психика человека начинает верить в то, что он произносит. То есть если вы говорите, что "хуже уже некуда", то ваше подсознание уже принимает это как призыв к действию, а точнее бездействию и опусканию рук.

Три способа очистить свою речь от слов-паразитов:

1. Старайтесь не сетовать на свою жизнь

У всех людей есть проблемы, которые иногда выбивают из колеи. Но, во-первых, это совсем не значит, что жизнь на этом закончится, а во-вторых, подумайте, так ли у вас на самом деле все плохо. Взгляните на ситуацию объективно, и если не нашли решения, попробуйте расписать все на бумаге.

2. Пересмотрите словарный запас свой и своих близких

Это важно не только для вашего личностного роста, если вы о нем задумываетесь, конечно, но и для ваших наследников. Дети безоговорочно верят в то, что слышат в семье от самых близких людей. Причем это касается и грудничков, которые даже не разговаривают. Плохие слова, а слова-паразиты в основном с негативным посылом, разрушающе действуют на психику ребенка. Если он слышит, как отца называют козлом, а маму - дурой, то малыш будет верить в то, что его родители такие и есть.

3. Помните о пророческой функции слов

Слова имеют свойство сбываться. Поэтому если вы говорите, что ваша жизнь - сплошная головная боль или вы не можете найти выход и это полный тупик, то так оно и случится. Все потому, что мозг верит вам и почти не отличает правду от вымысла.

Segodnya.ua

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