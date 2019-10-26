Как найти свое предназначение и разбогатеть? - ФОТО

99% людей хотят разбогатеть. Ищут пути к богатству, прикладывают много усилий. Но получается улучшить качество своей жизни не умногих. Проблема в том, что богатеют люди, нашедшие свое предназначение.

Есть большой диапазон дел, для которых каждый из нас рожден. Многие имеют в виду миссию. У каждого человека может быть миссия, которую он сам себе должен выбрать.

Миссия - это помогать другим. Делать что-то для других людей. Миссия может подходить к любому предназначению. Так что же это за предназначение, которое надо найти, чтобы оно стало первой Основой богатства? Это дело, которым ты любишь заниматься и которое приносит тебе деньги.

Из всех критериев предназначения оставьте два. То дело, которым вы любите заниматься и которое приносит вам деньги. И его не надо долго и мучительно искать.

Когда ты хочешь что-то заработать, надо инвестировать

Для того, чтобы вырастить урожай, надо купить семена. Для того, чтобы построить дом - надо купить землю и стройматериалы. Потом строить и потом продавать. В любом зарабатывании денег есть период инвестирования. Чтобы стать мастером в любом деле, надо инвестировать 10 000 часов.

Если ты занимаешься любимым делом и оно приносит тебе деньги - то это и есть твое предназначение.

Как найти ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Не советуем смотреть далеко в прошлое и вспоминать, о чем вы мечтали в детстве. Это может оказаться ошибкой. Ведь мечта стать космонавтом базировалась на представлении о космосе из "третьих рук". Советуем посмотреть не на мечты. Посмотрите на РЕАЛЬНОСТЬ. Что вы стабильно любите делать на протяжении последних 2-3 лет? Не менее 2-3 лет. А лучше 5-7 лет для надежности. Это надежный критерий. Раз вы это любите уже столько лет, то есть большая вероятность, что вы будете продолжать это любить и дальше. А это значит, что вы нашли свое предназначение! Осталось узнать о том, как же им начать зарабатывать на жизнь.

В первую очередь расстаньтесь с иллюзией о том, что те, кто нашел свое предназначение, сразу достигают успеха. Прочтите историю Сильвестра Сталонне:

"Я должен был остаться никем. Жизнь нанесла мне рану еще при рождении, пол лица мне парализовало еще при рождении. Учителя считали меня умственно отсталым, а мать поставила крест еще в детстве. На протяжении семи лет, семи долгих голодных лет, агенты и продюсеры хором твердили мне, что я должен бросить сначала актерскую, а затем сценарную стезю. Меня разворачивали на кастингах, еще до того как я снимал куртку, а продюсеры браковали мои сценарии не прочитав ни строчки. Я глотал слезы, на работе. Чистил клетки львов в зоопарке, рубил мясо. 7 долгих тяжелых лет. 7 лет слез, пота и веры в себя. Вы тоже ничего не добьетесь пока не переживете период отчаяния. А потом? А потом я целый год жил на 1600 долларов. И написал "Рокки". Верьте в себя и любите свою маму. Сильнее ее вас никто никогда не полюбит".

Вы сразу поймете, что нормально пропахать 5-7 лет и потом собирать урожай - инвестиция. Вы хотите много зарабатывать? Надо инвестировать. Или вкладывайте несколько миллионов долларов и зарабатывайте на них. Или вкладывайте свой труд и достигайте совершенства в любимом деле.

10 000 часов тяжелого труда отделяют вас от совершенства в любимом деле и от статуса МАСТЕР. Вместе с этим статусом приходят деньги и слава. Если это вае любимое дело и вы обучаетесь по правильной стратегии - то успех вам гарантирован. Учитель не открывает истины, он - проводник истины, которую каждый ученик должен открыть для себя сам.

Итог:

Предназначение - это любимое дело, которое дает вам деньги.

Чтобы найти предназначение нужно вспомнить о тех делах, которые вы стабильно любите не менее 2-3 лет. Это дает основание надеяться, что вы будете любить их и дальше.

Надо найти тех, кто уже зарабатывает вашими любимыми делами и понять, что они знают и умеют. Их надо изучить.

Необходимо инвестировать в свой рост и развитие в выбранном тобой деле 5-7 лет (10 000 часов) обучения и развития. Тренировок и действий.

Вы становитесь мастером, и к вам приходят деньги и слава!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook