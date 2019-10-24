7 трюков занятых женщин, чтобы быстрее собраться утром

Сегодня женщина не только любящая мать и жена, но и карьеристка, у которой может быть большой штат сотрудников или же сумасшедший рабочий график. При этом современная женщина должна выглядеть невероятно ухоженно. Кажущаяся спокойной жизнь подобной женщины по утрам обычно совсем не спокойна, более того утром у нее - настоящий хаос. Приготовить детей в школу, проводить мужа на работу, привести себя в порядок... Это отнимает много времени. Но и у них есть лайфхаки, которые могут помочь и другим женщинам.

Lady.Day.Az представляет 7 трюков занятых женщин, которые они используют по утрам:

1. СВЕРЬТЕСЬ С РАСПИСАНИЕМ

Проверьте свое расписание на следующий день и проанализируйте, какие запланированы дела и встречи на завтра. Совещание с боссом? Поход в ресторан с друзьями? Подберите свой гардероб заранее в соответствии с теми задачами, которые перед вами стоят. С утра вам будет намного проще собраться, и потратите вы меньше времени на обдумывание своего образа.

2. ПРОВЕРЬТЕ ПОГОДУ

Начинайте утро с просмотра прогноза погоды, это поможет вам исключить те предметы гардероба, которые будут лишними. Например, зонт или шерстяной свитер вы успеете заменить на легкий кардиган или мини-сумку.

3. ПРИГОТОВЬТЕ ЗАВТРАК И ЛАНЧ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ

Утренний подъем станет намного приятнее, если вы будете знать, что ваш завтрак уже готов. Панкейки из цельнозерновой муки, свежевыжатый сок и круассаны, приготовленные заранее, сэкономят ваше утреннее время и поднимут настроение. Что касается ланч-бокса, то нельзя не отметить пользу приготовленной домашней еды для фигуры и кишечника. Она позволит распределять приемы пищи по часам, не тратя время на поиск ланча вне офиса.

4. СДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВАЖНЫЕ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ ЗАРАНЕЕ

Утром у вас не будет времени на то, чтобы сделать маску или глубокий уход, поэтому лучше всего позаботиться о своей коже заранее. Нанесите на лицо скраб и затем сделайте домашний пилинг. Идеальным завершением ухода станет небольшой массаж с помощью массажного крема и масел.

5. СОБЕРИТЕ СВОЮ КОСМЕТИЧКУ

Каждая занятая девушка знает, что в течение дня макияж теряет свою свежесть, поэтому под рукой должна быть косметичка с мини-версиями любимой косметики. Особое внимание стоит уделить парфюму и приобрести travel sixe любимого аромата, который поместится в любую сумку или клатч.

6. РАЗБЕРИТЕ СВОИ АКСЕССУАРЫ

Пусть все ваши сережки, браслеты, шарфы, сумки и очки будут распределены строго по цветовым гаммам и сезонам. Например, в зимнее время года стоит убрать в дальний угол шкафа летние детали своих образов и систематизировать все украшения в соответствии с одеждой, под которую они подходят. К слову, именно это поможет вам понять, что стоит докупить в свой гардероб, а какие его элементы давно изжили себя.

7. ПОДГОТОВЬТЕ СВОЮ СУМКУ ЗАРАНЕЕ

Утренние сборы часто заканчиваются выходом из дома второпях, что приводит к тому, что вы можете забыть важные документы, ежедневник или зарядку для телефона практически у двери. Заведите в привычку собирать свою сумку заранее, а утром просто положите в нее несколько свежих фруктов и ланч-бокс.

Н. Гасымова

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