10 сентября 2019

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Самые стильные образы от звезд нью-йоркского стритстайла <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:25

  • 11
Самые стильные образы от звезд нью-йоркского стритстайла - ФОТО
Кара Делевинь стала лицом помады Dior <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

11:05

  • 84
Кара Делевинь стала лицом помады Dior - ФОТО
Цветы, горох и яркие краски в новой коллекции Carolina Herrera <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:41

  • 110
Цветы, горох и яркие краски в новой коллекции Carolina Herrera - ФОТО

10 сентября 2019 11:05

Кара Делевинь стала лицом помады Dior - ФОТО

Кара Делевинь долго открещивалась от модельной карьеры, настаивая, что отныне она - только актриса. Но все равно за прошлый год стала самой высокооплачиваемой манекенщицей, а теперь подписала контракт с Dior, став лицом нового кампейна.

Как сообщает Lady.Day.Az, англичанка с выразительным взглядом представляет губную помаду Dior Addict Stellar Shine, позируя для рекламы в творениях из осенне-зимней коллекции Марии Грации Кьюри. Мятежный дух, ярко выраженная индивидуальность и истинный британский аристократизм - в этой съемке сошлось все.

Н. Гасымова

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