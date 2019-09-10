Кара Делевинь стала лицом помады Dior - ФОТО

Кара Делевинь долго открещивалась от модельной карьеры, настаивая, что отныне она - только актриса. Но все равно за прошлый год стала самой высокооплачиваемой манекенщицей, а теперь подписала контракт с Dior, став лицом нового кампейна.

Как сообщает Lady.Day.Az, англичанка с выразительным взглядом представляет губную помаду Dior Addict Stellar Shine, позируя для рекламы в творениях из осенне-зимней коллекции Марии Грации Кьюри. Мятежный дух, ярко выраженная индивидуальность и истинный британский аристократизм - в этой съемке сошлось все.

Н. Гасымова

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