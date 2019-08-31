ТОП-4 советов по использованию фотографий в Instagram - ФОТО

Сегодня огромное количество людей для достижения успеха выбирает именно Instagram. Это отличная платформа, с помощью которой можно получить признание, а также увеличить собственное влияние на огромную аудиторию. Для этого в Instagram существуют особые приемы, которые помогут получить отличные результаты еще быстрее и эффективнее.

Именитые бренды используют разные формулы: одни покупают подписчиков, другие - делают ставку на оригинальность и красоту собственных аккаунтов. Это, в свою очередь, способствует повышению интереса и, как следствие, узнаваемости.

Lady.Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua представляет советы по использованию фотографий в Instagram, если вы придерживаетесь второго подхода.

Многие полагают, что главное в изображениях - это их высокое качество, однако это не совсем так. Гораздо важнее, чтобы аккаунт был согласованным и связанным. В этом случае он будет транслировать вашу собственную эстетику, а также создавать уникальную атмосферу, не похожую на других.

Некоторые пользователи недооценивают этот факт, и напрасно. Дело в том, что, когда люди просматривают ленту, где видят согласованный стиль, они подпишутся на эту страницу с гораздо большей долей вероятности. Дело в том, что в этом случае они будут знать наперед, чего ожидать от такого аккаунта дальше.

Над этими вещами необходимо работать постоянно. Если какие-то старые изображения не очень вписываются в общую концепцию стиля, лучше вообще отправить их в архив.

1. Базовые элементы должны быть проработаны с особой тщательностью

Как говорилось ранее, одним из главных правил является соответствие изображений, биографии и особенно мелочей (подбор хештегов, наличия геотегов и т. д.) одному направлению, то есть нужно, чтобы все было в тему. Даже если у вас бизнес-аккаунт, обязательно старайтесь, чтобы все было максимально понятно и просто. Нужно, чтобы основная информация умещалась в нескольких строках, и тут же следует указывать место, где можно получить более подробные данные (в основном официальный сайт). Данный совет даст положительные результаты, независимо от того, продвигается ли личный бренд или просто страница пользователя.

2. Не стоит пренебрегать никакими доступными функциями

Не останавливайтесь на обычных вовлечениях и публикациях. Вдобавок к этому уделите время экспериментированию над всеми функциями и инструментами. Впоследствии вы, конечно, не будете использовать их все, однако как ведет себя каждая из них и какие показывает результаты, изучить все-таки стоит.

Например, чтобы оказаться на виду и донести до пользователей нужную информацию, используйте Live Stories и Stories. Это прекрасный шанс наладить контакт с потенциальными подписчиками и показать собственную уникальность. Главное, чтобы аудитории понравился ваш посыл и стиль. Тогда большинству из них будет интересно следить за вами, и они обязательно подпишутся.

3. Увлекайте и вовлекайте

Использование различных функций - это, конечно, важно, однако не нужно забывать об активности. Вовлечения аудитории будет недостаточно. Чтобы достигать по-настоящему хороших результатов, важно вовлекаться и самому в то, что вы делаете. Никогда не забывайте реагировать на комментарии и сообщения, а также показать подписчикам, что их желания и потребности действительно важны для вас. Обязательно выделяйте определенное время, предназначенное на вопросы и ответы, создавая, таким образом, интересное общение.

Главное - найти собственный стиль, который даст возможность почувствовать подписчикам связь между вами. Для этого постарайтесь стать максимально ближе и дружелюбнее, и вы сразу же заметите приток новых подписчиков, поскольку люди чувствуют такие вещи.

4. Используйте рекламу

Данная рекомендация будет работать, если все предыдущие советы уже использованы. Привлекать новых подписчиков с помощью рекламы лучше всего, только когда аккаунт будет представлять собой одно целое, имеющий все из вышеперечисленных рекомендаций. Помните, что аудитория будет увеличиваться только в случае, если ей действительно будет интересен ваш аккаунт, независимо, сколько денег вы потратите на рекламу.

Каждый, кто выбрал Instagram, хочет иметь максимально успешный аккаунт. Настоящий успех здесь зависит от многих факторов, например от конкретного человека, сферы бизнеса и т. д. Однако все вышеперечисленные советы относятся к разряду универсальных. Как бы там ни было, для достижения реальных успехов эти приемы используют даже самые именитые бренды.

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