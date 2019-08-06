Все о "выгорании" на работе - Причины и решение

Термин "профессиональное выгорание" обычно применяется к врачам, которые перестали сочувствовать больным, или спасателям, не желающим больше слышать о людском горе. Но придется его позаимствовать, чтобы поговорить о том, что укладывается в известную фразу: "Еще один сгорел на работе". Можно также использовать слово "демотивация". Рассказываем о том, как вернуть себе энтузиазм на рабочем месте и перестать быть роботом.

Начнем с того, что выгорание - болезнь больших городов: людей вокруг много или очень много, и с ними приходится "вступать в контакт" независимо от нашего желания: в пробке, в магазине, на улице, в офисе. Психологи называют это "навязанное общение". Те же, кто по роду деятельности общается больше всех, больше всех подвержен и профессиональному выгоранию. Встречи с людьми, часто незнакомыми, необходимость всегда быть в форме и улыбаться, даже когда человек неприятен, изматывают порой сильнее, чем копание траншеи "от меня и до обеда". Менеджеры по продажам и по персоналу, психологи, пиарщики первыми попадают под удар. На работе, состоящей из непрерывного общения, особенно быстро выгорают интроверты.

Синдром "выгорания" может развиться от неуверенности в завтрашнем дне - то есть это тот же страх потерять (а точнее, не найти) заработок.

Угрожает демотивация и женщинам, разрывающимся между работой и семьей: кроме чувства вины перед детьми, на них давит необходимость постоянно доказывать свою состоятельность в мире бизнеса.

Выгорание может случиться по самым разным причинам. Мы перечислим главные опасности, подстерегающие человека на работе, и предложим решения проблемы.

1. Элементарная усталость. Человек не хочет работать не потому, что обленился или разочаровался в своей деятельности, а просто как в анекдоте про девочку, которая не курит и не пьет: "Не могу больше...". Надо признать, что многие из нас оскал капитализма видят каждый день, причем с 9 утра до 9 вечера. Объем работы подчас бывает такой, что его физически выполнить невозможно!

Решение: следите за интенсивностью своего труда. Вы не биоробот. Вы не можете и не должны работать сутками. И вы в состоянии донести это до окружающих, особенно до начальства. Банальный отпуск - мощное средство против выгорания. Только запретите себе не только звонить на работу, но даже думать о ней.

2. Масса других проблем вне работы. Какой бы вы ни вели образ жизни, у вас есть другие сферы, где приходится много трудиться: дом, семья, ребенок. Те немногие силы, что остаются после работы, уходят туда.

Решение: надо смириться с временным выгоранием, затаиться и просто пережить этот период. Работайте по минимуму, не надрываясь, а сконцентрируйтесь на проблемах из той, "другой" жизни. Кстати, это должны быть необязательно проблемы: например, влюбленность может лишить всякой способности к эффективному труду. Уж тут само собой напрашивается решение, как в известной присказке: "Если пьянство мешает работе, брось... работу".

3. Потеря интереса к работе. Обычно возникает ощущение, что вы все знаете, все умеете и видели это все... Так вот, если вас это утешит, знайте: всегда и везде, будь то работа или личная жизнь, после периода стабильности и уверенности возникает эффект привыкания, когда кажется, что ничего нового вам уже не покажут.

Решение: осознать, что покажут. Но только если вы сами готовы смотреть. Не будьте самонадеянны: да, вы - профессионал, да, у вас огромный опыт работы, но есть еще много областей, где вы вновь можете почувствовать себя новичком с широко распахнутыми глазами. Лучше, если эти новые горизонты откроет руководство. Или придите с предложениями сами. Поразмышляйте, как вы можете разнообразить свою работу. Оглядитесь вокруг: может, молодые коллеги делают что-то по-другому и вам есть чему у них поучиться? Может, какая-то смежная работа ждет вас с вашими талантами? Если второе дыхание не открылось, а настроение все хуже и хуже, то лучше сменить работу.

4. Непреодолимая любовь к работе. Бывает и такое, что работа не нравится изначально и вы держитесь за место исключительно из-за денег. Ну вот так сложилась жизнь, что сейчас вам очень нужны деньги, и ради этого вы готовы терпеть любые муки.

Решение: сместите акценты. Ситуация, конечно, тяжелая, но остается только принять ее и смириться. Перемените свое отношение к работе: рассматривайте ее как источник дохода и не более того.

5. Обида. Вас перестали ценить: появился конкурент, который принижает ваши заслуги, или новый начальник делает ставку на своих людей. В общем, вам перекрыли кислород и вы чувствуете себя незаслуженно обиженной.

Решение: надо определить перспективы. Первый вариант развития событий: вы увольняетесь, хлопнув дверью. На прощанье, если против вас вели нечестную игру, обязательно выскажите обидчику все, что о нем думаете, - психологи уверяют, что это необходимо. Второй вариант: вы решаете остаться на работе во что бы то ни стало. Тогда перестаньте тратить энергию на обиду - справедливости достичь трудно, практически невозможно. Не поддавайтесь на провокации, не отвечайте на нападки, а добейтесь таких результатов в работе, чтобы вас никто не мог ни в чем обвинить.

Вы уже почти сгорели на работе, если...

Постоянно чувствуете себя уставшей, причем даже после долгого сна.

Плохо реагируете на окружающую действительность: вас не интересуют новинки и премьеры, вы равнодушны к жизни друзей и родственников, не боитесь въехать в соседнюю машину на парковке - вам все равно.

Вас мучают головные боли и бессонница, но днем, наоборот, неодолимо тянет поспать.

Не покидает ощущение, что работа становится все тяжелее и выполнить ее вам уже почти не по силам.

Вы чувствуете бесполезность своего труда и практически безразличны к его результатам.

Вы откладываете действительно важные дела, зато долго и вдумчиво занимаетесь незначащими: переставляете горшки с цветами в своем кабинете или перебираете скрепки, а срочный отчет о командировке брошен в компьютере на стадии "открыть новый документ".

Вы не можете упорядочить свое расписание: даже просидев в офисе полдня, не можете выполнить и половины намеченного.

Вас мучает постоянный страх, что "ничего не получится" или что человек, которому вы поручили работу, все завалит.

КАК ВЕРНУТЬ ВКУС К РАБОТЕ

Для предотвращения профессионального выгорания нужна постоянная профилактика: отслеживайте, что и зачем вы делаете на работе, нравится вам это или нет. И напоследок немного дружеских нотаций. Женщина, энергично и успешно делающая карьеру, уверена, что это - самое важное в ее жизни. Но это только кажется, что работа - это ВСЕ. Нет, есть еще и то, и другое, и третье! Будьте карьеристкой, но не придавайте так много значения работе. Посмотрите на свою жизнь с другой точки зрения - не из-за рабочего стола, добавьте в нее красок. Можно сделать ремонт, завести хобби или роман. А еще существуют кардинальные решения.

Н. Гасымова

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