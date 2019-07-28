28 июля 2019

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Интернет взорвали новые фото дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

12:03

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Интернет взорвали новые фото дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - ФОТО
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28 июля 2019 12:03

Интернет взорвали новые фото дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя - ФОТО

Старшей дочери Венсана Касселя и Моники Беллуччи Деве пророчат карьеру топ-модели. В апреле старшая Дева снялась в рекламной кампании Dolce & Gabbana в итальянском городке Равелло. Фанаты Моники заявили, что дочь - ее точная копия.

Как сообщает Lady.Day.Az, о Деве известно не так много: у нее закрытый Instagram, а в свет звездные родители ее не выводили (пока). Зато в Сеть частенько сливают новые снимки девочки ее подписчики. Так, в модельном сообществе Kosti Models опубликовали фото Евы с новой съемки.

  

"Если однажды одна из моих дочерей скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Я надеюсь, они будут увлеченными людьми, пусть это касается любой области - даже если они захотят открыть свою пекарню и готовить каждое утро ароматный хлеб, здорово! Главное, чтобы то, чем мы занимаемся, наполняло нашу жизнь смыслом, заставляло просыпаться по утрам с чувством благодарности", - рассказывала Моника в интервью Verissimo. 

Н. Гасымова

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