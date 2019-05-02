Звезды на красной дорожке Billboard Music Awards 2019 - ФОТО

В Лас-Вегасе прошла очередная церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019.

Billboard Music Award - музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества.

Как сообщает Lady.Day.Az, гостями мероприятия стали не только звезды музыкальной, но и киноиндустрии. По красной дорожке прошлись звезда "Игры престолов" Софи Тернер, супружеская пара Ник Джонас и Приянка Чопра-Джонас, Карди Би и другие знаменитые на весь мир артисты.

Н. Гасымова

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