2 мая 2019

отправить статью
Звезды на красной дорожке Billboard Music Awards 2019 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

12:42

  • 140
Звезды на красной дорожке Billboard Music Awards 2019 - ФОТО
Героиня &quot;Игры престолов&quot; тайно вышла замуж <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

12:22

  • 150
Героиня "Игры престолов" тайно вышла замуж - ФОТО
Какие солнцезащитные очки носить этим летом? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

12:09

  • 184
Какие солнцезащитные очки носить этим летом? - ФОТО

2 мая 2019 12:42

Звезды на красной дорожке Billboard Music Awards 2019 - ФОТО

В Лас-Вегасе прошла очередная церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019.

Billboard Music Award - музыкальная премия, вручаемая американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества.

Как сообщает Lady.Day.Az, гостями мероприятия стали не только звезды музыкальной, но и киноиндустрии. По красной дорожке прошлись звезда "Игры престолов" Софи Тернер, супружеская пара Ник Джонас и Приянка Чопра-Джонас, Карди Би и другие знаменитые на весь мир артисты.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 140

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Карьера

22 апреля 11:07

  • 1 454
Ирина Шейк снялась в провокационном видео для Жан-Поль Готье - ВИДЕО - ФОТО

Карьера

20 апреля 11:30

  • 1 285
10 привычек успешных женщин - ФОТО

Карьера

10 апреля 12:05

  • 530
Кто сыграет Золушку в новой экранизации? - ФОТО