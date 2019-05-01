Модель в хиджабе и закрытом купальнике впервые снялась для Sports Illustrated - ФОТО

На страницах журнала Sports Illustrated можно увидеть самых красивых девушек, позирующих в крошечных бикини. В этом году компанию им составила 21-летняя модель из Африки Халима Аден: впервые в истории журнала модель снялась в мусульманском купальнике буркини и хиджабе.

Как сообщает Lady.Day.Az, съемки прошли на пляже в Кении, где Халима провела шесть лет в лагере для беженцев.

"Оглядываясь назад, я думаю о шести годах, которые я провела в лагере беженцев. Кто бы мог подумать, что я вырасту и исполню свою мечту - буду сниматься для Sports Illustrated в одном из самых красивых мест Кении", - делится модель.

Отметим, что Халима Аден - одна из первых топ-моделей в истории, которая носит хиджаб. В 19 лет она стала первой женщиной, носившей традиционную мусульманскую одежду на конкурсе "Мисс Миннесота" в США. Халима также стала первой моделью в хиджабе, появившейся на обложке британского Vogue.

Н. Гасымова

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