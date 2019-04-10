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10 апреля 2019 12:05

Кто сыграет Золушку в новой экранизации? - ФОТО

Компания Sony, которая работает над проектом, объявила имя главной актрисы ремейка "Золушка" - знаменитый голубой наряд в экранизации примерит Камила Кабельо, ставшая именем нарицательным поп-музыки новой волны после песни и клипа Havana. Кроме этого Кабельо запишет для проекта саундтрек.

Представить Камиллу в роли заветной сказочной героини довольно просто. Певица славится тем, что ее платья на красных дорожках всегда напоминают о нарядах принцесс Диснея.

Н. Гасымова       

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