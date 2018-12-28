Назван самый популярный мужчина-модель 2018 года - ФОТО

Алтон Мейсон стал победителем сразу в трех престижных номинациях на models.com: модель года, звезда стритстайла и любимчик социальных сетей по версии онлайн-ресурса models.com.

В прошлом году Алтон вместе с Пресли Гербером был признан "Прорывом года", а в этом - совершил колоссальный рывок.

Добавим, что в его копилке - 27 показов, семь рекламных кампаний и три обложки.

Н. Гасымова

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