28 декабря 2018

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28 декабря 2018 09:00

Назван самый популярный мужчина-модель 2018 года - ФОТО

Алтон Мейсон стал победителем сразу в трех престижных номинациях на models.com: модель года, звезда стритстайла и любимчик социальных сетей  по версии онлайн-ресурса models.com.

В прошлом году Алтон вместе с Пресли Гербером был признан "Прорывом года", а в этом - совершил колоссальный рывок.

Добавим, что в его копилке - 27 показов, семь рекламных кампаний и три обложки.

Н. Гасымова

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