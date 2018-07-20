12 инстаграмов самых востребованных мужчин-моделей - ФОТО

ДЖОН КАРТАХАРЕНА, ИСПАНИЯ, 33 ГОДА, 1,8 МИЛЛИОНОВ ПОДПИСЧИКОВ

Журнал "Forbes" назвал Джона самой успешной моделью среди мужчин. Этому парню явно везет. Первая его удача - знакомство с Томом Фордом и контракт с его брендом. Вторая - роль в фильме 2009 года "Одинокий мужчина". Пронзительная драма о мужской любви стала успешным режиссерским дебютом дизайнера Форда, а про Джона узнал весь мир. Потом были съемки в клипах Мадонны и Ферги, бесконечные фотосессии для глянца. В 2015-м Джон вошел в пятерку лучших манекенщиков всех времен. Сегодня ни один журнал не обходится без этого идальго с ослепительной улыбкой. Джона обожают девушки-супермодели. В Инстаграме Картахарены фотографий подруг-моделей даже больше, чем собственных. Говорят, в жизни этот брутальный мачо - заботливый и внимательный друг.

НИК БЕЙТМАН, КАНАДА, 31 ГОД, 6,6 МЛН ПОДПИСЧИКОВ

Как и многие мужчины-модели, Ник совмещает подиум и съемки в кино. Ради актерской карьеры манекенщик переехал вместе с девушкой в Лос-Анджелес (куда же еще). Этот спортивный красавец - не только модель, но и чемпион по боевым искусствам (у него черный пояс по карате). В своих социальных сетях он нередко демонстрирует приемы из карате. Кроме того, у Ника есть высшее образование (закончил университет в Ванкувере) и собственная школа карате в Канаде. Модельной карьерой Бейтман занялся, когда переехал в Милан. Здесь его заметили и предложили стать лицом крупнейшего американского ритейлера Abercrombie & Fitch, кампанию для которого снимал культовый фотограф Брюс Вебер. Съемки и показы Бейтман тоже не забросил. Недавно бренд Bvlgari выбрал канадского красавца в качестве амбассадора нового парфюма Man Wood Essence. Кстати, у Ника есть девушка Мария Корриган.

ЛАКИ БЛЮ СМИТ, США, 20 ЛЕТ, 3,3 МЛН ПОДПИСЧИКОВ

Любимчик фотографов и один из самых востребованных манекенщиков в 2015-м году назван моделью года и вошел в топ-50 лучших моделей мужчин. GQ назвал его самым стильным из ныне живущих мужчин. Лаки вырос в многодетной семье мормонов и в детстве организовал вместе с тремя сестрами свою группу. В модельный бизнес его привела мама, бывшая модель Шеридан. Уже в 12 лет Лаки подписал контракт с Next Management, и вся семья тут же переехала в Лос-Анджелес, где Лаки и его братья и сестры обучались на дому. В 13 Смит уже снимался для Vogue Homme и заключал крупные рекламные контракты. В жизни этого парня все происходит рано. Год назад 19-летний Лаки и его девушка, 26-летняя модель Сторми Бри, стали родителями девочки. Несмотря на то, что пара рассталась, Смит много времени посвящает дочке, поддерживает Сторми и без конца постит трогательные фото с малышкой в свой Инстаграм. Неудивительно, ведь она такая же голубоглазая красотка, как и ее юный отец. Кстати, карьера Лаки взлетела после того, как он по совету своего агента покрасил волосы в платиновый белый.

АНДРЕ ХАМАНН, ГЕРМАНИЯ, 30 ЛЕТ, 1,1 МЛН ПОДПИСЧИКОВ

Мускулистый блондин в татуировках ведет самый искренний Инстаграм. В нем он выкладывает собственные рецепты гранолы и рисовых вафель (да-да, он еще и готовит!), фото любимого пса, свои тренировки, путешествия на Бали и лишь изредка показывает гламурную часть своей жизни. А между тем, сегодня он один самых высокооплачиваемых европейских моделей-мужчин. Его карьера началась случайно, когда он работал продавцом в Вене. Сейчас у него миллион подписчиков и поклонников. А в портфолио - работа с Hugo Boss, Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Diesel и другими. Этот парень не только красив, но и талантлив. Андре - владелец бренда украшений Haze & Glory, дизайн которых он разрабатывает сам. К тому же манекенщик - фанат бега, велогонок и джиу-джицу. Немецкий бородач каждый день занимается фитнесом, а перед съемками топлесс - два раза в день. А еще блондину Хаманну явно нравятся брюнетки. Например, Селена Гомес. Парень был замечен в комментариях на страничке у певицы. Он лайкнул шесть ее фото, написал "Великолепна!" под одним постом и пожелал безопасного полета под другим. Ответила ли Селена на эти знаки внимания - история умалчивает. Хаманн вообще активен в соцсетях, переписывается с поклонницами и считает, что главное в Инстаграме - контент, но и красивая внешность помогает продвижению. Он обожает свою собаку Дупло. Кстати, она - любимица его подписчиков. А еще использует фильтры для ретуши своих фотографий. Ну, хотя бы честно!

МАРЛОН ТЕЙШЕЙРА, БРАЗИЛИЯ, 26 ЛЕТ, 656 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

Не только бразильские девушки известны своей красотой. Этот парень часто попадает в рейтинги самых сексуальных и самых красивых мужчин мира. В модельный бизнес он пришел, благодаря... бабушке. Она попросила своего друга, главу модельного агентства Way Model Management, взять в свою базу фотографии ее внука. Так началась карьера Тейшейра. В Европе парня все знали как лицо бренда Armani. Правда, на лицо в этой рекламе обращали внимание не в первую очередь - Марлон рекламировал нижнее белье. Тейшейра участвовал в показах Emporio Armani, Dolce & Gabbana, DSquared², Роберто Кавалли, Жана-Поля Готье, открывал показы Emporio Armani и Dior Homme, был лицом кампании аромата Diesel Fuel for Life Fragrance весна-лето 2011. Для того же сезона легендарный фотограф Терри Ричардсон снял Марлона в рекламе пляжной коллекции Blue Man Swim. Дружит с Карлом Лагерфельдом и манекенщиком Франциско Лачовски, много путешествует, увлекается серфингом и обожает... сок киви.

ШОН О'ПРАЙ, США, 29 ЛЕТ, 637 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

Один из самых высокооплачиваемых манекенщиков, состояние которого оценивается в 6,5 млн долларов США, родился в семье с ирландскими и индейский корнями. В школе занимался легкой атлетикой, бейсболом и баскетболом и собирался стать профессиональным спортсменом. Но выбрал модельную карьеру. В 2006-м владелец и директор модельного агентства AIM Model Management нашел фотографии Шона в соцсети MySpace. Подростку тогда было 17. С тех пор парень с пронзительным взглядом ни разу не пожалел о несложившейся спортивной карьере. О'Прай становился лицом Calvin Klein, Giorgio Armani, Versace, Viktor & Rolf и других брендов. На Неделях мужской моды он открывает и закрывает показы. А после съемок в клипе Тейлор Свифт Шон стал кумиром миллионов девушек. Парень часто встречается с моделями и актрисами. Но в личную жизнь посторонних не пускает, так что неизвестно, кем сейчас занято его сердце. Зато супермодель охотно делится фотографиями своего любимого ретривера. Даже в профиле Инстаграма он написал: "Моя собака заставляет выкладывать тут ее фото".

ТОН ХЕЙКЕЛС, ГЕРМАНИЯ, 26 ЛЕТ, 117 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

Этот парень сегодня нарасхват. А ведь в детстве он мечтал стать пожарным, пилотом или джедаем (Хейкелс поклонник "Звездных войн"). Стать моделью ему помог случай и темперамент итальянцев. Тон приехал на каникулы в Милан и брел по улице в поисках пиццерии, когда случайно врезался в итальянку. Возмущенная женщина стала ругаться и так активно жестикулировать руками, что выбила телефон из рук Тона. Но на счастье немца, телефон упал прямо перед скаутом агентства Elite Milano. Через неделю Тон уже подписывал контракт. А еще через неделю летел на первые съемки в Лондон. Больше всего Тон любит съемки с животными, сноуборд и сериалы Netfliх. А меньше всего - ранние подъемы. Судя по Инстаграму, этот парень в восторге от себя. Кроме его собственных фото, там нет ничего. Вот он на серфинге в Марокко, а вот - плавает с акулами на Мальдивах, катается на яхте на Капри, пьет кофе в Париже. Судя по всему, дела у Тона идут неплохо. Модель агентства Elite активно снимается и участвует в показах. У него нет профиля на Фейсбуке или в Твиттере. Так что все, что остается его поклонницам - писать в Инстаграм.

ФРАНЦИСКО ЛАЧЕВСКИ, БРАЗИЛИЯ, 27 ЛЕТ, 1,9 МЛН ПОДПИСЧИКОВ

В прошлом году сайт models.com назвал его лучшей моделью. Он - один из самых популярных манекенщиков Ford Моdеls. В его Инстаграме написано: отец, муж, спортозависимый. Такую подпись Франциско решил сделать, чтобы пресечь слухи о своей сексуальной ориентации. По этой же причине он перестал скрывать личную жизнь, и теперь в его соцсетях много фото его семьи и детей. Лачевски счастливо женат уже восемь лет. Его жена - тоже модель, у них растут двое сыновей. Молодые люди познакомились на съемках в Японии и с тех пор не расставались. Биография Чико (в Бразилии такое прозвище носят все, кого зовут Франциско) типична для моделей. В 17 лет он принял участие в телешоу "Ты - супермодель". Когда оно закончилось, подростка знала вся страна, а под окнами телестудии дежурила толпа фанаток. Финалиста телешоу тут же пригласили сниматься для кампании Dior Homme с Карлом Лагерфельдом. А после рекламы Balmain о Лачевски уже говорили как о звезде. Этот парень умеет выглядеть и как невинный подросток, и как роковой мужчина. В Бразилии его боготворят, хотя большую часть времени он проводит за границей, где очень скучает по маминым пирожкам с курицей. Самой приятной из коллег-моделей Франциско называет Джиджи Хадид: "Она так мила со всеми на площадке, и она очень красивая. Одна из лучших моделей, с которыми я работал". Фамилия выдает в бразильце европейские корни - его предки родом из Польши. Как и все в его стране, он любит футбол, а еще профессионально играет в теннис и обожает рыбалку.

ОЛИВЕР ЧЕШИР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 30 ЛЕТ, 214 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

Самый популярный британский манекенщик после Дэвида Ганди считает, что мужчины хотят покупать у мужчин. Вот почему его коллега Ганди становится все более популярным. Кстати, вместе они стали амбассадорами London Collections Men и лицом Marks & Spencer Autograph Collection. Оливер начал карьеру модели еще подростком. Его первая фотосъемка была с российской моделью Натальей Водяновой: "Я так нервничал, что не понимал, что делаю и где нахожусь", - будет он потом вспоминать в своих интервью. Теперь самые красивые супермодели мира нервничают в его присутствии. Острые как бритва скулы способны свести с ума любую красавицу. А его model book впечатляет самых звездных коллег: Missoni, Vivienne Westwood, Acne Studios, Versace, Dolce & Gabbana. Оливер уже много лет встречается с британской певицей Пикси Лотт и сделал ей предложение. Но таблоиды никак не дождутся свадьбы. Чешир родился в простой семье и мечтал стать, как и его отец, пожарным, хотя уже в детстве увлекался модой и переделывал свои старые джинсы. Сейчас Оливер работает стилистом на сайте мужской моды I Wear The Trousers ("Я в доме хозяин"), так что его можно увидеть не только на подиуме, но и в первых рядах модных шоу. Начинающим моделям британец дает только один совет: "Научитесь оставлять свое эго за дверью. Во время кастингов вас будут просить раздеться, затем пройти в другую комнату, где какие-то люди откроют ваш бук, тут же закроют его и скажут: "Спасибо, до свидания". И все. И вы будете стоять в одних трусах перед незнакомыми людьми и думать: черт, и ради этого я ехал 45 минут?"

АЯД БЕЛЬГАЙД, ФРАНЦИЯ, 22 ГОДА, 33,2 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

Фаворит Рикардо Тиши, участник показов Philipp Plein, Dolce & Gabbanа, Calvin Klein. Этому парню прочат большую карьеру, хоть он не похож на субтильных юношей с подиумов. Аяд - профессиональный спортсмен, и у него черный пояс по дзюдо. Из родного Рабата в Париж марокканец приехал по приглашению скаута, увидевшего фото красавца-брюнета в социальных сетях. И сначала Аяд подумал, что это шутка. Сейчас Бельгайд совмещает съемки, кастинги и тренировки и говорит, что вся его жизнь - сплошное планирование и жесткая дисциплина. Эту молодую звезду открыли в Париже, на показе Givenchy в январе 2017 года. С тех пор брюнет не сходит с подиумов Недели моды в Париже, Милане и Нью-Йорке. Перспективного манекенщика тут же взяло под свое крыло агентство Next Models (входит в тройку самых влиятельных модельных агентств мира), и коллеги из женского цеха - Изабель Фонтана и Аня Рубик. Этот парень, кажется, обожает свою работу. В его Инстаграме только фото со съемок, показов и перелетов. И везде слова благодарности за то, чем он занимается. Редкое качество в наше время. Пока у него не так много подписчиков, но мы уверены - это только начало.

НИЛС ВИССЕР, США, 19 ЛЕТ, 2,8 МЛН ПОДПИСЧИКОВ

Этот блондин очень практичен и предприимчив. Родившись в штате Аризона, Нилс с ранних лет мечтал много зарабатывать. Правильные черты лица и идеальная спортивная фигура привели его в фотостудию. В своем юном возрасте он самый успешный манекенщик планеты (наряду с такими звездами-ньюкамерами, как Пресли Гербер, Анвар Хадид и Лаки Блу Смит), у него свой онлайн-магазин одежды Living Regal, он занимается продюссированием музыки, а еще у него свой канал на YouTube, у которого 400 тысяч подписчиков. Его икона стиля - Дэвид Бекхэм. А увлечения - бизнес, музыка и мода. Виссер мечтает жить в 60-х, чтобы научиться старой школе бизнеса. А еще Нилс - фанат ароматических свечей. У него дома их десятки, с разными запахами. Супермодель встречается с моделью Синди Кимберли, которая когда-то так понравилась Джастину Биберу, что, увидев ее фото у кого-то из друзей, певец выложил его с вопросом: "Боже! Кто эта девушка?" Биберу не повезло - Синди выбрала другого блондина.

ДЖОРДАН БАРРЕТ, АВСТРАЛИЯ, 22 ГОДА, 734 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ

В 2016 году сайт Models.com назвал Джордана "Моделью года", а журнал Vogue - главным it-boy нового поколения. Модельная карьера Джордана началась, когда ему было 14. Скаут агентства IMG Australia заметил его в магазине, когда Баррет... воровал сигареты. Но, кажется, блондина австралийца, гоняющего на серфе, все равно рано или поздно заметили бы скауты, ведь даже в халате и тапочках из отеля он выглядит как суперзвезда. Его жизнь будто готовый сценарий. Отец Джордана - наркобарон, торгующий марихуаной, осужден за сделку на 9 миллионов долларов. Но сам Баррет не любит слово "наркокартель", предпочитает говрить, что его отец просто очень хорошо выращивал растения. Джордан уже поработал с Tom Ford, Balmain, Versace, Moschino, Coach и многими другими брендами. Его агент - Джен Рами, который 25 лет работал с Кейт Мосс, впервые в жизни взял клиента-мужчину. "У него был такой взгляд. Я сразу подумал: он -звезда", - вспоминает Рами. Его обожает Карин Ройтфельд, а все супермодели хотят с ним дружить. Высоченного парня с детским лицом часто сравнивают с юным Ди Каприо и Ривером Фениксом, старшим братом Хоакина Феникса, который трагически погиб на заре своей карьеры. Сам Джордан такие сравнения принимает с улыбкой и нередко постит в Инстаграм архивные фото своих "близнецов". Ему приписывают романы с Хейли Болдуин, Сарой Сампайо, Кайей Гербер и другими супермоделями, но чаще всего все эти слухи остаются слухами. К примеру, разговоры о том, что он встречается с Беллой Хадид, оказались сильно преувеличены. Модели всего лишь друзья. Зато Джордан не прочь встречаться с девушками постарше - они часто относятся к нему как к ребенку, а это австралийцу очень нравится. Рассуждая о своей работе, Баррет говорит: "Я не люблю общаться с мужчинами-моделями, они все слишком напряжены и всегда соревнуются друг с другом. Я видел, как парни сравнивают свои тела или количество подписчиков в соцсетях. Это же настоящие Зуландеры!".

elle.ru