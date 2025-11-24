24 ноября 2025

24 ноября 2025 10:23

Косметолог рассказала, кому нельзя использовать энзимную пудру

Энзимная пудра деликатно отшелушивает и стимулирует обновление клеток, но при обострениях розацеа и дерматита от ее применения лучше отказаться.

Как передает Day.Az, такие рекомендации в беседе с "Газетой.Ru" дала специалист по медицинской эстетике, бизнес-тренер TM Alga Spa Юлия Виноградова.

"Энзимная пудра - сухой порошок на основе ферментов, который при контакте с водой превращается в мягкую очищающую пенку. Формат сочетает деликатное отшелушивание и комфорт, поэтому подходит большинству типов кожи. Мягкая эксфолиация без травмирования живых слоев кожи - щадящая альтернатива абразивным скрабам. Подходит даже чувствительной коже и при куперозе - отсутствует механическое трение. Эффективна для жирной и проблемной кожи: удаляет избыток себума, уменьшает риск появления черных точек. Осветляет пост-акне и выравнивает тон. Стимулирует обновление клеток, делая кожу более гладкой. Повышает эффективность последующего ухода - активы лучше проникают. Благодаря безводной форме долго хранится", - сказала Виноградова.

Косметолог также обратила внимание на противопоказания к применению энзимной пудры.

"От энзимной пудры стоит отказаться или использовать осторожно при аллергии на ферменты (папаин, бромелаин) или растительные компоненты - нужен тест. При свежих повреждениях, ожогах, активных высыпаниях замедляется заживление. Стоит воздержаться от использования энзимной пудры при обострениях розацеа, себорейного или атопического дерматита. Не рекомендуется также при одновременном использовании ретиноидов или высоких концентраций ретинола, восстановлении после лазерных шлифовок, дермабразии и других травмирующих процедур", - рекомендовала Виноградова. 


Просмотров: 179

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 06:18

  • 1 522
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 17:03

  • 3 021
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 9 832
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 121
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 15 646
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева