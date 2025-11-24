Косметолог рассказала, кому нельзя использовать энзимную пудру

Энзимная пудра деликатно отшелушивает и стимулирует обновление клеток, но при обострениях розацеа и дерматита от ее применения лучше отказаться.

Как передает Day.Az, такие рекомендации в беседе с "Газетой.Ru" дала специалист по медицинской эстетике, бизнес-тренер TM Alga Spa Юлия Виноградова.

"Энзимная пудра - сухой порошок на основе ферментов, который при контакте с водой превращается в мягкую очищающую пенку. Формат сочетает деликатное отшелушивание и комфорт, поэтому подходит большинству типов кожи. Мягкая эксфолиация без травмирования живых слоев кожи - щадящая альтернатива абразивным скрабам. Подходит даже чувствительной коже и при куперозе - отсутствует механическое трение. Эффективна для жирной и проблемной кожи: удаляет избыток себума, уменьшает риск появления черных точек. Осветляет пост-акне и выравнивает тон. Стимулирует обновление клеток, делая кожу более гладкой. Повышает эффективность последующего ухода - активы лучше проникают. Благодаря безводной форме долго хранится", - сказала Виноградова.

Косметолог также обратила внимание на противопоказания к применению энзимной пудры.

"От энзимной пудры стоит отказаться или использовать осторожно при аллергии на ферменты (папаин, бромелаин) или растительные компоненты - нужен тест. При свежих повреждениях, ожогах, активных высыпаниях замедляется заживление. Стоит воздержаться от использования энзимной пудры при обострениях розацеа, себорейного или атопического дерматита. Не рекомендуется также при одновременном использовании ретиноидов или высоких концентраций ретинола, восстановлении после лазерных шлифовок, дермабразии и других травмирующих процедур", - рекомендовала Виноградова.