Косметолог рассказала о защите от солнца с помощью продуктов питания

С наступлением лета возникает риск получения солнечных ожогов.

Как передает Day.Az, о том, какие продукты питания способны защитить от палящего солнца, "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог для бренда d'Alba Екатерина Анчикова.

"Регулярное употребление помидоров и томатной пасты связывают со снижением риска солнечных ожогов. Томаты содержат ликопин - мощный антиоксидант, способный уменьшать воспаление", - пояснила Анчикова.

Косметолог отметила, что для нужного эффекта помидоры нужно есть в сочетании с растительными жирами, например, с оливковым маслом.

По словам эксперта, что включение в рацион граната, арбуза и темнолистовых овощей, например, шпината или брокколи, способствует защите кожи от солнечных ожогов.

Анчикова подчеркнула, что пользу для нашего организма в жаркую солнечную погоду принесут две-три чашки зеленого чая в день. Чай помогает уменьшить риски возникновения некоторых видов рака кожи и защищает от фотостарения.

"Зеленый чай содержит катехины, которые обладают мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, защищают ДНК клеток кожи от УФ-повреждений", - рассказала врач.

Для восстановления кожи после воздействия солнечных лучей Анчикова рекомендовала есть жирную рыбу, которая содержит омега-3. Подойдет лосось, скумбрия и сельдь. Также стоит употреблять в пищу ярко-оранжевые овощи и фрукты, чтобы придать коже здоровый оттенок.

Несмотря на пользу многих продуктов, помимо питания в солнечный период необходимо наносить на кожу SPF-средство, защищающее кожу от солнца.