Врач рассказала об особенностях пластических операций после 60 лет

Современные методики пластических операций позволяют безопасно корректировать внешность в любом возрасте при условии тщательной подготовки. Какие операции доступны пациентам старше 60 лет и как минимизировать риски возрастных изменений, "Известиям" рассказала пластический хирург клиники "Семейная" Елизавета Кочнева, передает Day.Az.

Специалист отмечает, что с годами в организме происходят естественные изменения: замедляется регенерация тканей, снижается эластичность кожи, могут обостряться хронические заболевания. Однако это не становится абсолютным противопоказанием к пластическим операциям. Наиболее востребованными процедурами среди пациентов 60+ остаются блефаропластика для коррекции век и различные варианты подтяжки лица.

"SMAS-лифтинг по-прежнему остается золотым стандартом для возрастных пациентов. Эта методика работает с глубокими слоями тканей, обеспечивая естественное и долговременное омоложение", - объяснила Кочнева.

Для менее выраженных изменений, по ее словам, подходит эндоскопическая подтяжка, которая выполняется через минимальные разрезы.

Среди других доступных процедур врач назвала щадящие методы липосакции и контурную пластику филлерами. Особое внимание специалист уделяет маммопластике, которая может решить не только эстетические, но и физические проблемы, связанные с возрастным птозом груди.

Однако врач уточнила, что перед операцией необходимо пройти полное обследование - сдать анализы, ЭКГ и проконсультироваться с терапевтом и кардиологом.

"Возраст не должен становиться препятствием для улучшения качества жизни. При грамотном подходе и профессиональном исполнении пластические операции после 60 лет могут быть такими же безопасными, как и в более молодом возрасте", - подчеркнула хирург.