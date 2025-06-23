Фитнес-тренер дал советы желающим уменьшить объем талии

Фитнес-тренер Сергей Серегин дал советы тем, кто хочет уменьшить объем талии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Татар-информ".

Специалист рекомендовал ограничить потребление калорий, следить за качеством жиров, уделять внимание кардиотренировкам, соблюдать режим питания, контролировать продолжительность тренировки и обратиться к профессиональному тренеру.

"Только опытный наставник сможет подобрать индивидуальную программу питания и тренировок, соответствующую вашим целям и особенностям организма", - отметил Серегин.