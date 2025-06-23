23 июня 2025

23 июня 2025 09:05

Фитнес-тренер дал советы желающим уменьшить объем талии

Фитнес-тренер Сергей Серегин дал советы тем, кто хочет уменьшить объем талии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Татар-информ".

Специалист рекомендовал ограничить потребление калорий, следить за качеством жиров, уделять внимание кардиотренировкам, соблюдать режим питания, контролировать продолжительность тренировки и обратиться к профессиональному тренеру.

"Только опытный наставник сможет подобрать индивидуальную программу питания и тренировок, соответствующую вашим целям и особенностям организма", - отметил Серегин.


Просмотров: 114

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

18 марта 17:03

  • 1 682
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 8 541
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 12 888
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 14 405
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева