Названа приводящая к прыщам ошибка при готовке

Дерматолог Хелена Уотсон назвала ошибку при готовке, которая приводит к акне на лице.

Как передает Day.Az, интервью с ней публикует New York Post (NYP).

Врач заявила, что часто пациенты связывают появление прыщей с диетой, однако нередко причина кроется в самом процессе приготовления пищи. Дело в том, что масла и жир, которые остаются на посуде при жарке блюд, могут закупорить поры и привести к образованию несовершенств на коже - особенно в зоне подбородка и лба.

В недавнем опросе Plumbworld 63 процента респондентов признались, что не моют лицо или волосы после готовки, даже когда жарят еду. А некоторые и вовсе не включают вытяжку, из-за чего частицы масла и жира оседают на волосах и коже.

Уотсон призвала читателей очищать кожу и мыть волосы после готовки. "Здоровье кожи зависит не только от того, что вы наносите на нее, но и от окружающей среды", - подытожила она.