20 июня 2025

20 июня 2025 12:02

Раскрыта распространенная ошибка при использовании дезодоранта

Фармацевт Альваро Фернандес заявил, что многие люди неправильно пользуются дезодорантом.

Как передает Day.Az, распространенную ошибку он раскрыл в беседе с изданием El Español.

По словам медика, чаще всего люди используют дезодорант сразу после душа. Однако при таком подходе его эффективность существенно снижается, предупредил спикер.

Для усиления эффекта от этого средства фармацевт призвал использовать его в период наименьшей активности потовых желез, то есть перед сном. Так оно подействует изнутри, поскольку лучше впитается. Утром спокойно можно принять душ, так как дезодорант за ночь сделает свою работу, заключил Фернандес.


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