18 июня 2025

18 июня 2025 10:26

Врач назвал приводящую к слепоте популярную бьюти-процедуру

Американский врач-гастроэнтеролог Саураб Сетхи, прошедший обучение в Гарвардском университете, назвал приводящую к слепоте популярную бьюти-процедуру.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

"Наращенные ресницы становятся все более популярными, но клей для них часто содержит формальдегид, который может вызывать аллергические реакции, истончение и необратимую потерю натуральных ресниц", - заявил медик.

По его словам, применение клея в редких случаях может привести к потере зрения. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, специалист порекомендовал избегать наращивание ресниц или использовать средство без формальдегида в составе.


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