16 июня 2025

16 июня 2025 11:45

Цвет волос, от которого в восторге все

Каждое лето приносит новые тренды в окрашивании, и 2025 год не стал исключением.

Если вы ищете вдохновение для преображения - самое время узнать, какие оттенки завоевали сердца стилистов и ленты соцсетей этим сезоном, передает Day.Az со ссылкой на pravda.ru.

Главный хит лета - персиково-золотистый блонд

Лето 2025 официально принадлежит теплым и сияющим оттенкам. На первом месте - персиково-золотистый блонд. Этот оттенок выглядит мягко и свежо, идеально подчеркивает загар и визуально омолаживает лицо. Особенно выигрышно он смотрится на солнце, придавая локонам эффект свечения.

Ледяной бронд - для тех, кто хочет баланса

Если вы не готовы к теплым тонам, обратите внимание на ледяной бронд - холодный, но не слишком жесткий микс блонда и светло-русого. Он универсален и подходит почти всем цветотипам, делая волосы визуально объемнее и ухоженнее.

Ягодные и розоватые акценты - для смелых

В моду вернулись ягодные блики, особенно в технике балаяж. Оттенки клубники, малины и розового шампанского делают образ игривым и дерзким. Особенно эффектно они смотрятся на фоне светлой или пепельной базы.

Уход - обязательная часть тренда

Какой бы цвет вы ни выбрали, не забывайте об уходе. Осветленные и окрашенные волосы требуют питания, защиты от УФ и термозащиты. Используйте тонирующие маски, бессульфатные шампуни и уход с кератином - тогда новый цвет будет радовать не только вас, но и окружающих.


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