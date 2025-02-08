10 февраля 2025

8 февраля 2025 14:01

Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс

Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс - героини, которую она сыграла в фильме "Дневник Бриджит Джонс" (2001). 55-летнюю звезду цитирует The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она подчеркивает, что писательница Хелен Филдинг, придумавшая героиню, угадала с ее характером.

"Я думаю, люди видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи. Ее подлинность и человечность позволяют людям почувствовать близость с ней", - говорит Зеллвегер.

Актриса также рассказала об отрицательном обаянии Хью Гранта - своего партнера по съемкам в фильмах о Бриджит Джонс.

"Это волшебство Хью Гранта. Он подлый, но его нельзя не любить", - признается она.


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