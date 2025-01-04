Что влияет на скорость роста волос и ногтей?

На протяжении веков волосы и ногти играли важную роль в самовыражении человека, отражая его статус, ухоженность и здоровье. Во время пандемии COVID-19 эта особенность стала еще более очевидной, когда миллионы людей лишились доступа к привычным процедурам в салонах красоты.

Даже поп-звезда Тейлор Свифт призналась, что сама подстригала себе волосы на карантине, подчеркивая, насколько глубоко укоренились наши привычки к уходу за собой, сообщает Day.Az со ссылкой на The Conversation.

Но что произойдет, если мы совсем перестанем следить за волосами и ногтями? Они продолжат расти: волосы обычно отрастают примерно на 1 см в месяц, а ногти за тот же период удлиняются примерно на 3 мм.

При этом ученых заинтересовал тот факт, что у некоторых людей волосы растут гораздо быстрее при любых обстоятельствах, и они решили выяснить, почему так происходит.

Некоторые рекордсмены, такие как украинка Алия Насырова с волосами длиной более 257 см и американка Диана Армстронг с ногтями в 1 306 см, демонстрируют, насколько сильно могут вырасти волосы и ногти без контроля.

Однако у большинства людей рост волос и ногтей зависит от генетических, гормональных и экологических факторов. В основе их биологии лежит белок кератин, вырабатываемый клетками матрикса под кожей, объясняет Мишель Москова, профессор анатомии из австралийского университета. Волосы растут циклично из фолликулов, а ногти - последовательно из своей матрицы. На скорость роста влияют возраст, гормоны и питание: беременность ускоряет рост, а старение - замедляет. Недостаток цинка или железа может ослаблять волосы и ногти.

По сей день также сохраняется миф о том, что волосы и ногти растут после смерти, хотя это биологически невозможно, заявляет профессор. Обезвоживание заставляет кожу отступать, создавая иллюзию роста. Этот феномен хорошо задокументирован гробовщиками, которые иногда используют тканевые наполнители для борьбы с этим эффектом.

Таким образом, хотя генетика и имеет определенное влияние на скорость роста волос и ногтей, как и на все аспекты нашей жизни, экология, общие жизненные привычки, физические нагрузки, питание и общее состояние нашего организма являются ключевыми элементами, которые постоянно меняют эти темпы.