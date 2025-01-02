Как правильно ухоживать за подмышками?

Ухаживать за кожей подмышек стоит не менее тщательно, чем за лицом, рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Как передает Day.Az, правила ухода за подмышками она назвала в беседе с aif.ru.

Для очищения подмышек, уточнила она, достаточно использовать гель для душа или мыло. "Аккуратно намыливаете и промываете. Делать это надо утром и вечером, а при повышенном гипергидрозе можно и чаще", - говорит врач.

Кожу подмышек после мытья Егорова порекомендовала просушить, аккуратно промокнув мягким полотенцем, а для большего комфорта нанести на нежную кожу подмышек крем - например, увлажняющий. Растворы для подсушивания кожи подмышек врач посоветовала подбирать вместе со специалистом. Кроме того, продолжила она, раз в неделю-две можно проводить отшелушивание в области подмышек.

Прежде чем брить подмышки, напомнила трихолог, их обязательно хорошо помыть, обработать бритву хлоргексидином. "Ведь почему часто бывают мелкие прыщики в зоне подмышек? Из-за того, что предварительно бритва не обрабатывается, она стоит в ванной, набирает на себя и влажность, и микробов, а затем ее просто берут и начинают использовать", - предупредила она. После бритья можно помыть подмышки еще раз и воспользоваться антиперспирантом, но только не спиртосодержащим, чтобы не вызвать раздражения кожи, ее пересушивания и повышенной выработки сала железами.

В случае если есть аллергия на бритву, врач рекомендовала использовать другие альтернативные методы - лазер, сахар и т. д.

Если есть проблема гипергидроза, Егорова посоветовала использовать прокладки для одежды, которые будут впитывать лишнюю жидкость, предотвращая раздражение от пота. Кроме того, заключила она, можно использовать процедуру введения ботулотоксина, которая снизит выведение жидкости и подсушит подмышки.