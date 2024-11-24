Как эффективно похудеть к Новому году?

Чем больше новогодней атмосферы появляется в городах, тем больше девушки задумываются о своем праздничном образе.

О том, как уменьшить объемы до идеального платья за оставшееся до Нового года время, gazeta.ru рассказала Акулина Бахтурина, старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, передает Day.Az.

"На мой взгляд, первое, что следует сделать, это определить для себя четкую и реальную цель. Сбросить 10 кг за неделю - это четкая, но совсем не реальная цель. Поставьте на первое место свое здоровье, а затем уже фигуру. Помните, что лучше привить полезные привычки и с удовольствием улучшать свое самочувствие и рельеф тела, чем бесконечно прыгать с диеты на диету. Когда установили цель, важно определить, какими средствами вы будете ее достигать", - объяснила она.

Уже ни для кого не секрет, что лучшая формула для снижения веса - это питание, тренировки и режим. Именно такое сочетание дает лучший и стойкий результат. Поэтому рекомендуется проверить свой распорядок дня и немного его изменить. Включите в свой режим обязательную утреннюю зарядку. Альтернативой может стать и утренняя прогулка - это тоже хорошая физическая нагрузка, которая поможет быстрее проснуться.

"Лучше всего встроить в недельное расписание три полноценных тренировки. А вечер желательно завершать короткой, десятиминутной растяжкой-разминкой. В питании рекомендую сделать акцент на разнообразии и сбалансированности рациона. Добавить больше овощей и заменить сладкие напитки на чистую воду. Быстрее перестроить свое меню помогут рекомендации диетолога или нутрициолога. При этом важно не менять кардинально свой режим питания и тренировок, иначе это чревато стрессом для организма. Если ранее вы никогда не занимались спортом, то начните с утренней зарядки и вечерней разминки. Выполняйте их в течение недели, а далее уже постепенно добавляйте полноценные тренировки, так тело мягко адаптируется к нагрузке", - отметила эксперт.

Не забывайте про разнообразие деятельности. Это позволяет не терять мотивацию, а также подходить комплексно к вопросу похудения.

"Свежий воздух, активные движения и хорошее настроение помогут быстрее прийти к цели. Замените такие варианты досуга, как горячий шоколад, диван и сериал, на прогулки и физическую активность на воздухе", - резюмировала тренер.