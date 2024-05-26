Звездный парикмахер назвала эффективные способы борьбы с облысением

Звездный парикмахер Джесс Элбаум назвала эффективные способы борьбы с облысением. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun, передает Day.Az.

По ее словам, волосы чаще всего выпадают из-за тугих причесок, например, хвостов, пучков и кос. "Вместо них выбирайте низкие хвосты и пучки. Они не оказывают негативного воздействия на волосяные фолликулы", - пояснила она и призвала отказаться от тугих резинок и повязок.

Кроме того, облысение может возникнуть из-за неправильного питания. "Волосы в основном состоят из белка, поэтому его достаточное потребление необходимо для их роста", - заявила Элбаум и посоветовала включить в ежедневный рацион птицу, рыбу, яйца, бобы и орехи.

Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в лососе, скумбрии, сардинах, семенах льна и грецких орехах, помогают питать волосяные фолликулы и способствуют росту прядей. Также рекомендуется употреблять в пищу постное мясо, шпинат, капусту и чечевицу с целью восполнить дефицит железа, влияющий на состояние волос. "Ограничьте обработанные продукты и сладкие закуски, а лучше замените их на цельные и богатые питательными веществами продукты", - заключила специалист.