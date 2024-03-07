Стилист рассказал, как восстановить волосы после зимы

Восстановить волосы после зимы, вернуть им блеск, упругость и эластичность помогут питательные маски с кератином и маслами. Об этом "Газете.Ru" рассказал ведущий стилист спа-бутика "Молема" Сергей Триголов, передает Day.Az.

"Самый эффективный способ привести волосы и кожу голову в порядок после зимы - питательные маски. Хорошо, если в составе маски будет кератин, масла и пептиды - они наиболее эффективно восстанавливают структуру волоса", - рассказал он.

Тем, кто регулярно пользуется феном и стайлерами, стилист посоветовал пользоваться увлажняющими масками для волос.

"Укладка феном и стайлеры сильно сушат волосы, а пересушенные волосы нуждаются в особом уходе. Ищите продукты с маслами карите, макадамии, жожоба и миндаля. Эти масла насыщают волосы влагой и создают защитный барьер, не позволяющий ей испаряться", - объяснил стилист.

По словам стилиста, использовать маски нужно не менее двух раз в неделю, чтобы волосы получали достаточно увлажнения и питания.

"Наносите маску на влажные, но не сильно мокрые волосы на 2/3 длины, избегая прикорневую зону. Чтобы усилить действие маски, наденьте шапочку для душа - под воздействием тепла активные компоненты будут работать эффективнее", - добавил стилист.

Сергей Триголов также назвал салонные процедуры, помогающие восстановить уставшие и поврежденные волосы.

"Ампульный уход придаст волосам блеск и плотность, детокс для кожи головы - максимально бережно очистит и подготовит кожу головы для основного ухода, системный восстанавливающий уход - увеличит стойкость цвета и сделает волосы более послушными, а реконструирующие уходы помогут восстановить и укрепить волосы после зимы", - уточнил он.