«Ногти-роскошь»: как выглядит маникюр в самом дорогом осеннем оттенке

Винные оттенки - незаменимая часть осенней эстетики. С наступлением холодов интенсивные тона бордо используются не реже, чем глубокий оранжевый, темно-зеленый и коричневый цвета.

Бордовый - очень уютный и богатый оттенок. Он имеет бесчисленное множество отличающихся по насыщенности вариаций. Это делает его одним из самых универсальных цветов, подходящих под разные цветотипы внешности.

Осенью винная гамма становится важной частью образов за счет своей природности - и особой атмосферности. Бордовые тона встречаются в одежде, в макияже губ и, конечно же, в маникюре, ведь они так изысканно смотрятся на любой длине ногтей. А главное - сочетаются с украшениями из любых металлов, не создавая излишнего "шума" на руках.

Роскошный винный маникюр может быть очень темным и насыщенным, а может содержать вкрапления блесток и переливаться на солнце разными полутонами. Выбирай любой вариант: с бордо сложно прогадать, за это мы его и любим!

thevoicemag.ru