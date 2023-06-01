Челка mall bangs — актуальный летний тренд, вернувшийся из 90-х

Каннский кинофестиваль давно стал событием в равной степени значимым и для кино, и для моды. Звезды, приглашенные на красную дорожку, начинают тщательную подготовку к своему выходу на набережную Круазетт заблаговременно и непременно обновляют имидж в соотвествии с актуальными тенденциями. В этом году в Каннах отметилась Дуа Липа: певица впервые вышла в свет со своим новым бойфрендом - французским режиссером Роменом Гаврасом, показала совместную коллекцию с Донателлой Версаче, а еще - вернула самую знаменитую челку из 90-х в список актуальных трендов. Конечно же, речь идет о челке mall bangs, которую, кстати , тридцать лет назад обожали Сара Джессика Паркер и Памела Андерсон.

Откуда взялось название челки, сейчас уже никто не вспомнит. С английского слово mall переводится как "торговый центр", к которому длинная, уложенная отдельными прядями челка, конечно не имеет никакого отношения. Памела в 90-х обязательно придавала челке объем при помощи укладки и носила ее по двум сторонам, открывая лоб. Так пряди не будут мешать, да и пропорции лица визуально вытянутся. Дуа Липа же предпочла другой способ укладки челки mall bangs. Она точно так же разделила ее на пряди (мы уверены, что при помощи текстурирующего средства с легкой фиксацией), однако уложила их прямо, позволяя челке падать ей на глаза. Несмотря на то, что в середине лба челка mall bangs короче, чем по бокам, мы все равно не уверены, что такой способ укладки будет особенно комфортен в носке. Так что если решитесь на смену имиджа, по время укладки лучше ориентируйтесь на пример Памелы.

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