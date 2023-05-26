26 мая 2023

26 мая 2023 16:42

Сколько волос выпадает во время мытья головы — по этому числу определяется здоровье локонов

Сколько волос выпадает во время мытья головы - по этому числу определяется здоровье локонов

Как известно, выпадение от 50 до 100 волосинок в день считается нормой и не требует обращения к трихологам и дерматологам для подбора лечения. Конечно, границы у этой нормы довольно большие. Всё зависит от возраста, генов, гормонального фона, а также структуры и толщины волос - ведь у кого-то они тоньше, но при этом их значительно больше.  

Эксперты призывают не ставить себе диагнозы во время расчесывания: всё-таки в этот момент мы травматично воздействуем на локоны, распутывая образовавшиеся узлы. Лучше всего оценивать состояние шевелюры во время мытья головы. Но и к такой самодиагностике нужно подходить с предельной осторожностью!  

Многие женщины, после того, как помоют голову, с ужасом рассматривают забившийся слив ванны и даже бояться представить, как много волос покинуло их голову во время принятия душа. А затем начинают думать об алопеции... 

Если ты хотя бы раз переживала за состояние прядей после мытья головы, для начала ответь на этот простой вопрос: а как часто ты моешь голову вообще?

По словам канадского врача-дерматолога Гиты Ядав, выпадение волос во время мытья только кажется драматичным, но на самом деле таковым не является.  

"Если вы моете голову два раза в неделю и реже, выпавшие волоски будут создавать иллюзию сильного выпадения. Обычно волосяные луковицы отмирают более-менее равномерно - но задерживаются и "запасаются" в дерме до того момента, как мы начинаем мыть голову", - объясняет доктор. 

По мнению специалиста, говорить о развитии алопеции и других патологических состояний следует лишь тогда, когда во время мытья головы выпадают целые пряди волос. Или, если промывая корни волос, ты нащупываешь пустой участок головы, где волос нет вообще. 

thevoicemag.ru


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