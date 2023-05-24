Стрижка Ghost Layers — ключ к объему волос без укладки

Мы не устаем повторять: грамотно подобранная стрижка способна творить чудеса. Сделать волосы менее пушистыми, вытянуть круглое лицо и даже подчеркнуть скулы - все это могут стрижки. Обладательницам тонких волос, лишенных естественного объема, тоже поможет стрижка, причем весьма конкретная. И имя ей - Ghost layers, что буквально переводится на русский как "призрачные слои".

Из названия понятно, что стрижка каскадная, но почему же слои призрачные? Все дело в том, что при ее выполнении каскад может быть совсем не заметен. Слои настолько тонкие и их настолько много, что глаз буквально перестает различать разницу между ними. То есть получается объемная стрижка, увеличивающая густоту волос, придающая им текстуру, но с незаметными переходами между длиной слоев. В целом, перепады длины и вовсе могут быть спрятаны под верхним слоем волос. Чтобы создать правильную "призрачную" стрижку, мастер должен выступить настоящим скульптором, восполняющим недостаток объема в тех участках волос, где это необходимо. При этом основная форма стрижки может быть любой - с выраженным каскадом или вовсе без него.

Такую стрижку очень легко укладывать. Самый оптимальный вариант - высушить феном, используя круглую щетку или просто приподнимая волосы у корней пальцами. Не забудьте нанести средство для прикорневого объема, так укладка получится куда эффектнее. Можно уложить волосы в крупные локоны при помощи бигуди или горячих инструментов - в последнем случае не стоит забывать про термозащиту. Впрочем, если настроения возиться с укладкой у вас нет, естественным путем стрижка тоже высохнет отлично.

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