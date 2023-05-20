Самый простой способ есть меньше: ученые доказали, что это работает

Идея похудеть, не делая ничего или почти ничего, привлекает многих из нас. При этом, конечно, хочется сохранить свое здоровье, ведь беспричинная быстрая потеря веса может указывать на те или иные заболевания.

Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов (или хотя бы не набрать их), ученые предложили простой и эффективный способ, который действительно работает. Исследовательская группа из американского Университета Сент-Бонавенчер (St. Bonaventure University) провела эксперимент, в ходе которого показала, что лайфхак действительно работает. Результаты исследования они опубликовали в журнале Appetite.

Суть его проста: если ты не хочешь что-то съесть, то убери это что-то подальше со своих глаз. Это может быть полка в шкафу или холодильнике, стеллаж в другой комнате или любое другое место, которое не будет у тебя перед глазами.

Итак, как проводили исследование? 56 участников собрали в одной комнате и разделили их на две большие группы. Перед одной группой положили нарезанные яблоки - их легко можно было взять, достаточно протянуть руку, а ароматный попкорн положили в отдалении - его тоже есть не запрещалось, но, чтобы сделать это, нужно было пройти несколько метров. Со второй группой поступили похожим образом, но попкорн был в доступе, а за яблоками надо было сходить. Все участники заранее сказали, что любят попкорн гораздо больше яблок.

В результате за попкорном пошли лишь немногие любители, в основном все налегали на яблоки - в первой группе люди съели больше здоровой пищи и потребили меньше калорий. Во второй ситуация была обратная - за яблоками ходили мало и редко, а попкорн, который был доступен, съели почти полностью, а вместе с ним и избыточные калориий.

Простейший эксперимент наглядно демонстрирует, что стоит убрать еду подальше, это действительно помогает есть меньше. Дело в том, что люди ленивы по своей натуре. И даже если мы любим фастфуд и другую нездоровую еду, мы, скорее всего, съедим то, что под рукой и попадется нам на глаза здесь и сейчас.

В общем, убирай вкусноту подальше, если не хочешь съесть всё за один присест. Еще один вариант этого лайфхака - замысловатая упаковка, которую трудно открыть быстро. Попробуй складывать вкусняшки в коробки, которые сложно открываются, вполне вероятно, что лишний раз тратить силы на то, чтобы достать их, ты не захочешь. Под рукой же, наоборот, держи что-то более полезное - нарезанную морковь, сельдерей, дольки яблок или кружочки огурцов.

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