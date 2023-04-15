3 простых способа укладывать классическое каре, чтобы выглядеть стильно

Каре - самая популярная и удобная стрижка всех времен. Именно за ней мы отправляемся к мастеру, когда накрывает внезапное желание сменить имидж, но к смелым маллету или бикси мы пока не готовы. При этом одна и та же стрижка каре может выглядеть очень по-разному, в зависимости от того, как вы ее уложите. Мы выбрали 3 самых стильных варианта укладки простого каре, которые добавят в ваш образ изюминку.

Крупные локоны + объем у корней

Одна из самых популярных укладок прямо сейчас, которая получится и на каре с ровным срезом, и на легком каскаде. Вам понадобится средство для прикорневого объема и легкий фиксатор для длины. Сначала щедро нанесите продукт для объема на корни и просушите их феном с большой круглой щеткой. Не забывайте закреплять объем холодным воздухом - он зафиксирует волосы в нужном положении. Если вы легко управляетесь с феном и расческой-браш, крупные локоны можно сформировать с их помощью. Если нет - в этом отлично поможет стайлер для завивки. После того, как закончите укладку, обязательно закрепите волосы легким фиксирующим средством, которое не склеивает и не утяжеляет, иначе весь эффект воздушности пропадет.

Кончиками вверх

Такую прическу носила Амели Пулен в культовом фильме Жана-Пьера Жене, а теперь носят главные звездные модницы. Первое и самое главное, что вам понадобится - хорошая термозащита. Кончики - это всегда самая сухая и травмированная часть волоса, поэтому при горячей укладке им нужна надежная защита. Все, что вам необходимо сделать - равномерно подкрутить концы волос вверх. Здесь точно так же можно уложить волосы при помощи фена или стайлера. Последний вариант, конечно, значительно проще. Финальный штрих - фиксация. Поскольку это далеко не самое естественное положение для волос, средство должно быть достаточно сильным.

Текстурные пряди

Самый простой вариант для тех, кто не уверен в своих навыках или просто не хочет тратить много времени на укладку. Вам понадобится средство для текстуры, чтобы пряди заметно отделялись друг от друга и любая плойка или утюжок. Парой легких движений подкрутите крупные пряди: вам не нужно создавать целый локон, волосы просто должны приобрести небольшой изгиб. Главное - не забывать про термозащиту.

thesymbol.ru