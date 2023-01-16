Эти стрижки помогут справиться с пушистостью волос

Пушистость волос - распространенная проблема, которая особенно обостряется в зимний период. Перепады температур, сухой от отопления воздух, постоянный контакт волос с головными уборами - все это делает волосы сухими и ломкими, из-за чего волосы пушатся еще сильнее. Решить проблему поможет грамотный уход: дополнительное питание и увлажнение, несмываемые средства, отказ от горячей укладки, а также - правильная стрижка. Если подстричь склонные к пушистости волосы определенным образом, они станут более гладкими и послушными. Рассказываем, как выбрать подходящую стрижку.

Главное правило - никаких каскадных стрижек. Да, "слои" разной степени выраженности (от стрижки-"бабочки" до стрижки-"медузы") сейчас на пике популярности, однако это не самый правильный выбор для пушистых волос. Из-за того, что все волосы разной длины, мелкие волоски будут сильнее электризоваться (особенно зимой) и топорщиться во все стороны. Поэтому стрижку лучше выбирать с ровным срезом. Длина при этом не имеет значения - подойдет и укороченный боб выше плеч, и длинные "волосы русалки". Главное, регулярно подстригать секущиеся концы: истонченные, обезвоженные волосы сильнее пушатся, поэтому необходимо следить за тем, чтобы их кончики были "живыми" и увлажненными. Если волосы у лица секутся сильнее, чем по остальной длине - можно подстричь лесенку. Главное, чтобы "слои" не затрагивали густоту волос - экспериментировать можно только с длиной. Такой вариант здорово подойдет и для кудрявых, и для вьющихся и для прямых волос со склонностью к пушистости.

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