Используйте эти 10 глубоких вопросов, чтобы лучше узнать собеседника

Не секрет, что интроверты ненавидят разговоры без смысла. Это поверхностно, бессмысленно и, откровенно говоря, пустая трата времени.

Интроверт не заботится о том, что вы думаете о погоде. Они хотят узнать больше. Они хотят глубоко погрузиться и узнать вашу цель, свои ценности и почему вы встаете утром.

Исследования показали, что полноценный разговор хорошо на нас влияет. В недавнем исследовании, опубликованном в Journal Psychological Science, участвовали студенты колледжа, которые носили электронно-активированный рекордер с микрофоном на воротнике рубашки, который записывал 30-секундные фрагменты разговоров каждые 12,5 минут в течение 4 дней.

Это создало "разговорный дневник". Затем исследователи просмотрели записи и классифицировали их как небольшие разговоры или более содержательные беседы. Они также посмотрели, насколько субъективно счастлив каждый человек.

Результаты? У самого счастливого человека в исследовании было в два раза больше разговоров по существу.

В "Нью-Йорк Таймс" ведущий исследователь Маттиас Мехл рассказал о том, что люди-интроверы и экстраверты являются социальными существами, которым нужно общаться с другими, а значащие разговоры объединяют больше, чем бессмысленные.

Итак, вопрос в том, как вы можете пропустить небольшой разговор и спроектировать более содержательные разговоры?

У нас есть 10 вопросов, которые вы можете задать кому-то, это ведет к глубоким разговорам. Прежде чем мы перейдем к этим 10 вопросам, нам необходимо понять три важных принципа.

1. Добро пожаловать в тишину

Нам становится неудобно, когда мы испытываем тишину. Даже если мы действительно слушаем и участвуем в разговоре, мы чувствуем необходимость избегать молчания любой ценой.

Однако молчание заставляет нас паниковать и заполнять пробел пустыми словами.

Вместо того, чтобы видеть молчание как что-то плохое, позвольте ему задерживаться и позволить разговору идти естественным образом.

Чем больше тишины, тем вам станет комфортнее.

Вы сможете остановиться и подумать о том, что на самом деле сказано, дать себе время, чтобы придумать полноценный ответ.

2. Не допускайте поспешных выводов

Мы все виновны в этом. Когда мы слушаем людей, мы делаем предварительные выводы в своей голове. Мы используем наши прошлые переживания и стереотипы, чтобы лучше понять ситуацию. Это нормально, но будьте осторожны.

Не позволяйте суждению своего собственного мозга затмить реальность. Если вы пытаетесь понять, откуда это приходит, не пытайтесь изменить то, что они имеют в виду, говоря такие вещи, как "О, вы имеете в виду, что вы предпочитаете делать это таким образом".

Вместо этого задайте такие вопросы, как "сейчас подождите, объясните это мне снова. Как вы предпочитаете это делать?"

3. Прекратите думать о том, что вы собираетесь сказать дальше

Мы ненавидим молчание, поэтому большинство из нас готовит то, что мы собираемся сказать, когда кто-то перестает говорить. Но это заставляет нас не слушать, что кто-то говорит.

Но в таком случае, разговор течет неправильно, нить потеряна. В следующий раз, когда вы заметите, что готовите свой ответ, просто отпустите его и сосредоточьтесь на том, что говорят люди.

10 вопросов, которые необходимо задать для глубоких разговоров

Теперь, когда мы рассмотрели эти 3 важных принципа, вот 10 вопросов, которые мы можем задать, чтобы начать глубокий разговор.

1. Какое у вас прошлое?

Это отличный стартовый вопрос, который может вдохновить на конструктивный ответ.

У некоторых людей будет немедленный, удивительный ответ на этот вопрос, который может привести вас к множеству путей. Другие нуждаются в помощи. Если кто-то не может ответить на вопрос, вы можете задать им дополнительные вопросы: "Какова была ваша жизнь до этого момента?".

2. Чем вы увлечены?

Один из самых быстрых способов поговорить о чем-то интересном. Ответ человека, как правило, будет взволнованным, вы увидите, как они будут распыляться.

3. Если бы я хорошо знал тебя, что бы интригующего я знал о тебе?

Открытый вопрос, который позволяет человеку идти так глубоко, как он хочет. Это может вызвать некоторые искренние и глубокие разговоры, поэтому будьте готовы слушать, понимать и заставлять других чувствовать себя услышанными.

4. Что в вашей жизни заставляет вас чувствовать себя наиболее удовлетворенным?

Это вопрос, который заставляет людей думать о том, что действительно заставляет их чувствовать себя счастливыми. Большой положительный усилитель энергии для любого разговора.

Люди говорят о вещах, которые заставляют их чувствовать себя хорошо, поэтому это может привести к глубоким разговорам.

5. Как бы вы описали себя?

Этот вопрос может показаться не очень особенным, но его неоднозначный характер покажет много о своей личности.

Зачем?

Потому что вы можете ответить на этот вопрос по-разному. Люди могут говорить о своей личности, своей работе, семье.

Независимо от того, что они ответят, в целом будут показаны их приоритеты в жизни.

6. Кто ваш герой?

Этот вопрос много говорит о человеке.

Некоторые расскажут о члене семьи, другие расскажут о спортсмене или знаменитости поп-культуры.

Копайте глубже и действительно узнаете, почему они выбрали их, за какие заслуги. Какими чертами этого человека они восхищаются? Вы узнаете много о своих ценностях. Обычно они упоминают черты или характеристики, которые они стремятся иметь в себе.

7. Что это за работа, о которой вы мечтаете?

Неоднозначный вопрос, который покажет много. Некоторые расскажут о творческих занятиях. Другие расскажут о рабочих местах, которые зарабатывают много денег.

И некоторые, кто любит смеяться и использовать свое воображение, будут описывать работу, которая не существует, например, "дегустатор пива".

8. Вы читали хорошие книги?

Это отличный вопрос, и ответы будут сильно различаться. И это еще один отличный способ узнать, чем кто-то увлечен.

Некоторые люди будут честными и скажут "не читаю". Но если им потребуется время для поиска ответа, это может означать, что они пытаются произвести на вас впечатление.

9. Какое ваше самое большое достижение?

Это даст вам критическое понимание прошлого человека и заставит говорить о чем-то значимом. Опять же, отличный способ заставить кого-то открыть и поговорить со страстью о себе.

10. Есть ли у вас история, о которой вы не можете рассказать полностью?

Это может заставить кого-то быть более откровенным. Но если собеседник не захочет открыться, не волнуйтесь. Задайте один из 9 вопросов!

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