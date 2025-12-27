Эксперт назвала самые удачные сценарии первых свиданий в зимние каникулы

В период зимних каникул число встреч растет, однако подход к выбору места и формата встречи заметно отличается от теплых сезонов.

Как передает Day.Az, о сезонных особенностях зимних свиданий рассказала "Известиям" пиар-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.

"Свидания на открытом воздухе подходят, когда они совпадают с интересами обоих. При этом рекомендуется не затягивать прогулки и заранее оценивать, где можно согреться", - отметил она.

Среди факторов, способных создать неловкость на встрече, эксперт выделяет холод и зимнюю одежду, которая часто скрывает образ и ограничивает свободу движений. Даже такие детали, как букет цветов, могут стать неудобными на морозе, поэтому формат свидания лучше обсуждать заранее.

Более универсальным вариантом зимой остаются встречи в помещении. По словам Красильниковой, в холодный сезон пары чаще выбирают культурные форматы - музеи, выставки, кино, театры, концерты и мастер-классы. Такие локации меньше зависят от погоды и дают больше поводов для разговора. Кафе и рестораны также остаются популярным выбором, особенно как продолжение прогулки или культурной программы: в теплом пространстве людям проще сосредоточиться на общении.

Активные форматы, такие как каток или горки, создают другой тип взаимодействия. В них больше движения и совместных действий, а разговор обычно развивается уже после активности.

"Различия в предпочтениях чаще проявляются как тенденции, а не как правила. Мужчины чаще выбирают прогулки, каток, лыжи. При этом женщины ориентируются на тепло, комфорт и атмосферу и предпочитают выставки, театр, концерты и другие форматы, где проще спокойно общаться", - подчеркнула специалист.

Кроме того, для первых свиданий также важно учитывать бюджет: прогулка с горячим напитком требует минимальных затрат, тогда как культурная программа и ужин в кафе предполагают более серьезные расходы и подготовку.

Красильникова советует делить зимние свидания на два формата - активный и спокойный. Первый подходит для тех, кто хочет разделить совместный опыт и динамику, второй - для пар, ориентированных на разговор и более глубокое знакомство. Выбор формата, по ее словам, зависит не столько от сезона, сколько от погоды, интересов и ожиданий обоих участников встречи.