Раскрыт признак заведомо провальных отношений

Психолог Сусана Иворра заявила, что заведомо провальные отношения можно определить по одному признаку.

По словам Иворры, любые отношения требуют усилий со стороны обоих партнеров. Однако очень важно стремиться понять и узнать другого человека, не теряя при этом себя. Дело в том, что многие люди в попытках оживить отношения забывают о собственной личности, подчеркнула специалист.

"Вы исчезаете или стираетесь, чтобы быть с другим человеком. Вы стремитесь изменить то, каковы отношения или каков другой человек, потому что только если он изменится, эти отношения будут устойчивыми", - пояснила она. Правда, одновременно с этим Иворра отказалась называть токсичными любые отношения, которые приводят к истощению.

"Иногда мы путаем усилия с истощением. Никакие отношения не обходятся без моментов напряжения. Любые отношения требуют усилий, самоотдачи, вложения времени и энергии, а также разрешения конфликтов и разногласий", - заключила она.


