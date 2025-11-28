Раскрыт признак заведомо провальных отношений

Психолог Сусана Иворра заявила, что заведомо провальные отношения можно определить по одному признаку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его она раскрыла в интервью изданию Hola.

По словам Иворры, любые отношения требуют усилий со стороны обоих партнеров. Однако очень важно стремиться понять и узнать другого человека, не теряя при этом себя. Дело в том, что многие люди в попытках оживить отношения забывают о собственной личности, подчеркнула специалист.

"Вы исчезаете или стираетесь, чтобы быть с другим человеком. Вы стремитесь изменить то, каковы отношения или каков другой человек, потому что только если он изменится, эти отношения будут устойчивыми", - пояснила она. Правда, одновременно с этим Иворра отказалась называть токсичными любые отношения, которые приводят к истощению.

"Иногда мы путаем усилия с истощением. Никакие отношения не обходятся без моментов напряжения. Любые отношения требуют усилий, самоотдачи, вложения времени и энергии, а также разрешения конфликтов и разногласий", - заключила она.