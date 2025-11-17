Частный детектив раскрыл процент неверных супругов

Работающий частным детективом в Бразилии пользователь Reddit с ником United-Sandwich-9871 рассказал, с какими просьбами к нему чаще всего обращаются клиенты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, он также объяснил, как часто их опасения в итоге подтверждаются.

По словам детектива, чаще всего клиенты ищут должников или пытаются узнать о неверности своих партнеров.

"Как часто подозрения одного из партнеров оказываются обоснованными? Я бы сказал, что примерно в 70 процентах случаев. Остальные 30 процентов, как правило, верят, когда я приношу им хорошие новости. Хотя среди них изредка находятся и те, кто считает, что я плохо сделал свою работу или получил взятку от объекта своего расследования за молчание", - рассказал автор.

Говоря о наиболее драматичном расследовании, детектив рассказал, что это была онлайн-слежка за ребенком по просьбе его матери. В итоге автор узнал, что с ним вступили в контакт педофилы. После этого он передал результаты своего расследования в полицию. Самым же странным местом, куда детектива заводили его изыскания, оказалось кладбище, на котором проводился магический ритуал.