Психолог рассказала, как не попасть в распространенную ловушку любви

Американский психолог Марк Треверс назвал два способа, как не попадать в одну из самых распространенных ловушек любви.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в своей статье для Forbes он объяснил, что речь идет о "ловушке потенциала", когда кто-то в паре идеализирует способность партнера к изменениям, а не анализирует его последовательное поведение.

"Верить в потенциал кого-то может казаться поддержкой вначале. Но это также может привести к постоянному ожиданию и надежде, что человек станет той версией, которую вы видите в своих мыслях, даже если его действия говорят об обратном. Вы можете находить оправдания его несоответствиям, игнорировать различие в ценностях или верить, что как только он "достигнет цели", все наконец сложится", - отмети Треверс.

По его словам, не осознавая этого, человек может влюбиться в будущую, несуществующую версию партнера:

"Вы начинаете больше полагаться на слова, чем на действия, ожидая, что он достигнет этой воображаемой цели. Хотя такое ожидание может казаться терпением или признаком эмоциональной зрелости, постепенно ваша эмоциональная база будет смещаться".

И вот какие два способа перестать попадать в "ловушку потенциала" он назвал:

Тренируйте мозг сосредотачиваться на фактах, а не на потенциале. Когда вы влюбляетесь в потенциал человека, во главу угла выходит ваше воображение. Вы начинаете заполнять пробелы тем, кем, по вашему мнению, он мог бы быть, больше ориентируясь на свои ожидания.

Задавайте себе вопрос: что означает его потенциал. Часто вас привлекает не только то, кто человек на самом деле, но и то, что вы видите в нем отражением себя. Качества партнера - уверенность, эмоциональная глубина или креативность - могут быть теми чертами, которые вы хотите развить в себе.

"В конце концов, влюбленность в потенциал может причинять больше вреда, чем вы думаете. Если вы ждете воображаемого будущего - своего или партнера - будьте готовы принять, что оно может никогда не наступить. Потенциал может быть мощным катализатором роста, но настоящие изменения подтверждаются действиями, а не только обещаниями", - констатировал психолог.