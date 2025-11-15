15 ноября 2025

15 ноября 2025 10:43

Установлены ключевые причины, приводящие к разрыву современных отношений

Большинство расставаний пар - это не импульсивные или эмоциональные решения, а вполне осознанные и тщательно продуманные шаги. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом в своей статье для Forbes написал американский психолог Марк Треверс.

"В большинстве случаев расставаний формируются постепенно, в процессе внутренней оценки своих чувств, убеждений и социального контекста. Причем такая оценка обычно начинается задолго до того, как партнеры впервые разговаривают об этом", - отметил он.

По его словам, авторы исследования разработали собственную интегративную теоретическую модель принятия решения о расставании. Основываясь на десятилетиях исследований отношений и человеческого поведения, они объединили две фундаментальные психологические теории:

  • Теория осознанного действия - утверждает, что человеческий выбор определяется установками, социальными нормами и ощущением контроля над ситуацией.
  • Теория межличностного поведения - расширяет эту модель, добавляя эмоции, привычки и самоидентификацию.

"Объединив эти две модели, исследователи смогли охватить гораздо более широкий спектр факторов, которые определяют, почему и как человек решает уйти от партнера. Они пришли к выводу, что на решение о расставании влияют четыре крупные группы факторов. Их сочетание объясняет, почему одинаковые ситуации заставляют одного человека уйти, а другого - остаться", - поведал Треверс.

И вот какие распространенные причины современных расставаний он перечислил на основании выводов ученых:

Эмоциональные влияния. Отражают те чувства, которые человек ожидает испытать во время или после расставания - фактически, это эмоциональный прогноз. Естественно, он зависит от личного опыта человека и глубины его вложенности в отношения.

Социальные влияния. Включают ожидания, которые окружают человека: мнение близких, культурные установки о любви, браке и обязательствах. Важно и то, как человек видит свое место в этих нормах.

Когнитивные влияния. Это убеждения и ожидания человека относительно того, какой будет жизнь после расставания. Это личная оценка рисков и выгод: независимость или одиночество, свобода или страх, стабильность или перемены.

Мотивационные влияния. Связаны со степенью готовности и конкретности намерений. Одно дело - думать о расставании, другое - превращать мысль в конкретные шаги. Здесь важна "динамика намерения". Если оно размыто, решение не продвигается. Если твердо - эмоциональные и когнитивные сомнения становятся легче преодолимыми.


