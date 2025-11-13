13 ноября 2025

13 ноября 2025 15:18

Психолог объяснила проблемы с коммуникацией в современном мире

Практикующий психолог Елена Лосева объяснила, почему в современном мире людям тяжело коммуницировать и создавать пары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1", психолог связала рост социальной разобщенности не только с влиянием виртуального мира, но и с утратой навыков живого общения, без которых рушится основа общества.

По ее словам, исчезла культура долгосрочных отношений, формируемая естественным взаимодействием между людьми. Молодежь редко имеет опыт выстраивания устойчивых связей, где возможны и ссоры, и примирения: теперь проще удалить чат, чем разобраться в конфликте.

Эксперт отметила, что, в отличие от пар, проживших вместе десятилетия, современная культура поощряет избегание трудностей. В итоге многим становится проще выбрать одиночество, что ведет к разрушению социальных связей и росту конфликтов.

Она добавила, что за разводами, непониманием и неумением договариваться стоит общая проблема отчуждения, усугубляемая чрезмерным временем, проведенным в одиночестве и в виртуальной среде, пишет RT.


Просмотров: 43

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 568
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 3 170
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 602
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 12 252
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 14 009
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 725
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 11 215
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 941
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 966
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 764
Как начать знакомство с мужчиной