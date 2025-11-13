Психолог объяснила проблемы с коммуникацией в современном мире

Практикующий психолог Елена Лосева объяснила, почему в современном мире людям тяжело коммуницировать и создавать пары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1", психолог связала рост социальной разобщенности не только с влиянием виртуального мира, но и с утратой навыков живого общения, без которых рушится основа общества.

По ее словам, исчезла культура долгосрочных отношений, формируемая естественным взаимодействием между людьми. Молодежь редко имеет опыт выстраивания устойчивых связей, где возможны и ссоры, и примирения: теперь проще удалить чат, чем разобраться в конфликте.

Эксперт отметила, что, в отличие от пар, проживших вместе десятилетия, современная культура поощряет избегание трудностей. В итоге многим становится проще выбрать одиночество, что ведет к разрушению социальных связей и росту конфликтов.

Она добавила, что за разводами, непониманием и неумением договариваться стоит общая проблема отчуждения, усугубляемая чрезмерным временем, проведенным в одиночестве и в виртуальной среде, пишет RT.